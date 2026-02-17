Kacper Tomasiak stał się absolutną gwiazdą podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. 19-letni skoczek zdobył trzy medale: dwa w konkursach indywidualnych (srebro na normalnej i brąz na dużej skoczni) oraz srebrny medal w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem. Dzięki temu Tomasiak dołączył do Justyny Kowalczyk, Otylii Jędrzejczak i Ireny Szewińskiej, które zdobyły trzy medale w trakcie jednych igrzysk. Jak sukces na skoczni wpływa na popularność Tomasiaka w mediach społecznościowych?
Użytkownik portalu X o nazwie "największy fan Macieja Kota" opublikował grafikę z porównaniem liczby obserwujących na profilu Tomasiaka sprzed startu sezonu i po igrzyskach. Zanim Puchar Świata w sezonie 25/26 zaczął się na dobre, to Tomasiaka na Instagramie obserwowało niewiele ponad 1900 osób. Aktualnie Tomasiaka obserwuje ponad 105 tys. użytkowników. To ponad 50 razy więcej.
"Skoki chyba kogoś jeszcze interesują" - czytamy w treści wpisu. "Na następnych igrzyskach to już z milion będzie miał", "zasłużył chłopak" - dodają internauci.
Jak Tomasiak wypada na Instagramie na tle innych reprezentantów Polski? Zdecydowanie najwięcej obserwujących ma Piotr Żyła (420 tys.), a za nim jest m.in. Kamil Stoch (393 tys.), Dawid Kubacki (334 tys.), Paweł Wąsek (52,5 tys.) czy Maciej Kot (153 tys.).
Powoli możemy zacząć mówić w Polsce o "Tomasiakomanii". Maciej Mrówka, a więc wójt gminy Wilkowice (z której pochodzi Tomasiak) chce upamiętnić trzykrotnego medalisty olimpijskiego.
Zobacz też: Kibice przecierali oczy. Oto kto pojawił się na igrzyskach
- Chciałbym, aby sposób tego upamiętnienia był ostatecznie pomysłem nie tylko władz gminy, ale także klubu. Zmiana nazwy kompleksu skoczni nie wchodzi jednak w grę. Oficjalne otwarcie naszych skoczni planujemy 15 maja. Może przyjdzie sporo młodzieży, która zarazi się miłością do skoków - tłumaczył polityk.
- Na pewno będzie jakaś euforia, a to się przełoży na większą liczbę zawodników zgłaszających się do klubów. Również do naszego, czyli Klimczok Bystra. Myślę, że będą chcieli u nas trenować, bo stąd jest Kacper. Nic, tylko się cieszyć, bo o to też chodzi. Chociaż powtórki z małyszomanii już chyba nie będzie. To były jednak inne czasy. Ale na pewno sukcesy Kacpra przełożą się na atmosferę wokół skoków w naszym kraju - mówi Jarosław Konior, pierwszy trener Tomasiaka w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.