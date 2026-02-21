Oto co mistrz świata naprawdę myśli o Tomasiaku. Sam zaczął o nim mówić

Na igrzyskach we Włoszech nie trzeba już pytać o Kacpra Tomasiaka, aby o nim usłyszeć. Polski skoczek jest na ustach wszystkich - pod wrażeniem jego występu są nawet sportowcy spoza jego dyscypliny. I także spoza Polski.

Tomasiak zdobył na tych igrzyskach aż trzy medale. To sprawia, że na jego sukces nie patrzy się już tylko z polskiej perspektywy. Stał się tematem o dużo szerszej skali zainteresowania.

Mistrz świata mówił nam o polskiej kombinacji i nagle sam zaczął temat Tomasiaka

Zaskoczył nas Johannes Lamparter. To Austriak, mistrz świata, a także srebrny medalista tegorocznych igrzysk w kombinacji norweskiej. Powiedział nam parę słów o Tomasiaku, gdy spytaliśmy o polską kombinację i czy wierzy, że nasi zawodnicy, którzy na razie są dość młodzi i niedoświadczeni, będą w stanie, np. za cztery lata na kolejnych igrzyskach, jeśli kombinacja się na nich pojawi, osiągnąć lepsze rezultaty.

W czwartkowym team sprincie Polacy zakończyli rywalizację na ostatnim, 13. miejscu. Perspektywę Miłosza Krzempka i Kacpra Jarząbka, a także ich trenera Wojciecha Marusarza na obecny stan kombinacji w naszym kraju już przedstawialiśmy - w tym tekście.

A jak wygląda udział naszego kraju w tej dyscyplinie na IO oczami tak utytułowanego zawodnika z zagranicy? - Polscy zawodnicy powinni mieć cel i walczyć o to, czego pragną. Wiem, że jest ich sporo. Oczywiście, macie przede wszystkim wielu skoczków. Może, jeśli nie wszystkim wychodzi w jednym sporcie, kombinacja norweska jest dobrą odpowiedzią na ich potrzeby. To fajna opcja na rywalizację i osiąganie sukcesów - uważa Johannes Lamparter, który w czwartek odebrał też brąz za walkę w team sprincie razem ze Stefanem Retteneggerem.

- Mam nadzieję, że Polacy, chociaż kilku, wciąż tu gdzieś z nami będzie. Dobrze, że są tu na igrzyskach i widzą, jak to wszystko wygląda. Teraz będą mogli powalczyć, żeby tu wracać. Oby mieli okazję - przekonywał Austriak. I w tym momencie nagle zaczął mówić o największym polskim bohaterze igrzysk. - Chciałbym, żeby motywację dał im też Kacper Tomasiak. Zaprezentował się naprawdę imponująco, a jest naprawdę młody. Skoro osiągnął sukces, to powinno dać do myślenia tym, którzy chcieliby spróbować tego czy innego sportu na miejscu w Polsce. Powinni podążyć za marzeniami. Wtedy pomogą też tej dyscyplinie u was - wskazał Lamparter.

Polacy zainspirowani medalami Tomasiaka. Czują dumę

Jak na sukces Tomasiaka i Pawła Wąska w skokach reagują sami polscy kombinatorzy? - Paweł to mój kolega klubowy, zdobył ten medal, a ja jak oglądałem trzecią serię tych duetów, to już przestałem wierzyć w ten medal, bo to co się działo, było lekką paranoją. Ale dzięki Bogu odwołali to i wzięli wyniki po tych dwóch seriach. I jesteśmy wniebowzięci, że Paweł zdobył ten medal. Z Kacpra jestem mega dumny, chodziliśmy razem do szkoły w Szczyrku. Na pewno jeszcze z nimi sobie porozmawiamy, tak już na osobności jeszcze o tym wszystkim - przekazał Miłosz Krzempek.

- Oni nas inspirują, naprawdę brawo dla chłopaków, że dali radę. Szczególnie dla Kacpra Tomasiaka, bo z tych igrzysk do domu przywiezie trzy medale, więc czapki z głów. Cieszy to, że to Polak po prostu. To już nie jest ważne w jakiej dyscyplinie. Choć cieszy, że w skokach, bo to część naszej dyscypliny. Znamy się też z Kacprem bardzo dobrze, więc na pewno cieszy ten sukces i oczywiście motywuje oczywiście do dalszego działania - stwierdził Kacper Jarząbek.