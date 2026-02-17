Świetne wieści dla Polski prosto z igrzysk! Będzie kolejny medal?

Władimir Semmirunnij 13 lutego został srebrnym medalistą w biegu indywidualnym na 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. 23-latek po znakomitym występie do końca drżał o wynik, ale wobec słabszej postawy rywali stanął na drugim stopniu olimpijskiego podium.

Historyczny medal dla Polski

Reprezentant Polski był wymieniany w gronie faworytów do zdobycia olimpijskiego medalu na tym arcytrudnym dystansie i z tego roli wywiązał się niemalże wzorcowo. Końcową kreskę przekroczył z czasem 12:39.08, co przez dłuższy czas pozwoliło mu przewodzić w stawce. W przedostatniej parze 19-letni Czech Metodej Jilek pobił czas Polaka o niespełna sześć sekund, zapewniając sobie złoty medal olimpijski.

Urodzony w Jekaterynburgu zawodnik 19 lutego stanie na starcie finału biegu na 1500 metrów. Jak poinformował we wtorkowe popołudnie Mateusz Ligęza z Radia ZET, Semmirunnija najprawdopodobniej obejrzymy także podczas zaplanowanego na sobotę biegu masowego. Nasz jedyny medalista na tafli ma pojawić się w nim razem z Natalią Czerwonką. 37-latka pełniła rolę chorążego reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia igrzysk na legendarnym San Siro w Mediolanie.

Dodatkowy start Semirunnija?

"Na takie wieści czekaliśmy! Chociaż na „oficjalkę" trzeba chwilkę poczekać - Natalia Czerwonka i Władimir Semirunnij wystąpią w sobotnim mass starcie! Będą zatem szanse medalowe, ale do tego daleka droga, jak z omnium w kolarstwie torowym" - napisał Mateusz Ligęza na portalu "X.com".

Dla 23-latka może to być trzeci start podczas ZIO we Włoszech. Podczas biegu na 5000 metrów był bowiem pierwszym rezerwowym.

Semmirunnij otrzymał polskie obywatelstwo z rąk prezydenta Karola Nawrockiego w sierpniu 2025 roku.