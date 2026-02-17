Wielki skandal na igrzyskach. Rosjanin wpadł na dopingu, nie chce oddać medalu

Dopingowe skandale z udziałem Rosjan to nic nowego. Na zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi rosyjska kadra zdobyła złoto. W składzie Rosjan znaleźli się Aleksiej Wołkow, Jewgienij Ustiugow, Dmitrij Małyszko i Anton Szypulin. Tylko że w 2025 roku MKOl odebrał Rosjanom medale. Wszystko przez to, że po badaniach próbki krwi Ustiugowa wykryto substancję dopingującą.

Rosjanie nie chcą oddać medali. Jest oświadczenie jednego z nich

Międzynarodowa Unia Biathlonu zażądała od Rosjan zwrotu krążków. Jednak ci... nie mają najmniejszego zamiaru się posłuchać. - Nie, czemu miałbym to zrobić? Walczyłem o niego. Jest mój, nie oddam go - stwierdził Anton Szypulin w rozmowie z Match TV. Wiktor Majgurow, prezydent Rosyjskiej Unii Biathlonu stwierdził, że federacja nie ma jak wymusić na sportowcach tej decyzji. - Poprosiliśmy ich o zwrot medali i jedyne, co nam powiedzieli to "Do widzenia!".

Szypulin na tym nie skończył i opublikował na Instagramie oświadczenie.

"Jak tylko powiedziałem, że nie oddam złotego medalu olimpijskiego, od razu w moją stronę poleciały oskarżenia: że niby przez moją upartość nasi sportowcy nie będą mogli brać udziału w zawodach międzynarodowych w przyszłości. Bądźmy szczerzy: wszyscy pamiętamy dlaczego nasi sportowcy zostali zawieszeni. I złamano najważniejszą zasadę - oddzielenia sportu od polityki" - zaczął.

"Jeżeli MKOl i federacje międzynarodowe znów zaczną się stosować do tej zasady, zwrócą naszym sportowcom prawo do posługiwania się flagą i hymnem oraz przestaną ich upokarzać 'neutralnym statusem', to wtedy będę gotów zwrócić wszystkie moje medale" - dodał.

W tym miejscu warto przypomnieć, że mistrzami olimpijskimi w biathlonowej sztafecie mężczyzn z 2014 roku są Niemcy - Erik Lesser, Daniel Boehm, Arnd Peiffer i Simon Schempp. Drugie miejsce zajęła Austria, a brązowymi medalistami są Norwedzy. Rosjanie są bezwstydnym liderem pod względem straconych medali. MKOl odebrał ich reprezentacji łącznie 49 krążków (15 złotych, 21 srebrnych i 13 brązowych). Drudzy pod tym względem Amerykanie stracili 13 medali. Polsce odebrano jeden medal.