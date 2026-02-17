Odpuściła start z powodu menstruacji. Takiej fali hejtu nikt się nie spodziewał

- Dziś dostałam miesiączkę. Wtedy zawsze jestem bardzo niespokojna - przyznała zawodniczka, cytowana przez dziennik "Tagesspiegel". Dziennikarze tego medium potraktowali sprawę poważnie i postanowili ją szerzej opisać. Wszystko dlatego, że wielu kibiców nie zdaje sobie sprawy z tego, z czym zmagają się skoczkinie narciarskie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsza taka olimpijka. Polka już przeszła do historii

Tabu w sporcie? 60 procent zawodniczek odczuwa wpływ cyklu

Reisch podjęła decyzję o braku udziału w treningu dzień przed walką o medal, świadomie unikając ryzyka kontuzji. Według niemieckich mediów eksperci podkreślali, że w takim stanie skok z dużej skoczni może być niebezpieczny.

Wsparcia dla Reisch udzieliła koleżanka z reprezentacji Selina Freitag, która jasno postawiła sprawę. - Moje zdrowie i moje ciało są na pierwszym miejscu - powiedziała.

Sprawa Reisch otworzyła szerszą dyskusję o menstruacji w sporcie wyczynowym. Z badania przytaczanego przez BBC wynika, że aż 60 procent sportsmenek odczuwa wpływ cyklu menstruacyjnego na swoje wyniki, a 40 procent nie czuje się komfortowo, rozmawiając o tym z trenerami.

Niewiarygodne. Na Reisch spadła fala hejtu

Mimo to w sieci pojawiły się komentarze zarzucające zawodniczce "szukanie wymówek" czy "brak profesjonalizmu". Mnóstwo osób stosowało hejt wobec Niemki. Część internautów sugerowała stosowanie środków hormonalnych w celu dostosowania cyklu do kalendarza startów, pomijając przy tym rzecz jasna możliwe skutki uboczne.

Decyzja Reisch pokazuje, że temat zdrowia kobiet w sporcie wciąż budzi kontrowersje. Jednocześnie coraz więcej zawodniczek podkreśla, że transparentność i dbanie o własne ciało to nie słabość, lecz przejaw profesjonalizmu. Niektórzy jednak wciąż nie potrafią tego zrozumieć.

Podczas tegorocznych igrzysk Reisch zajęła wraz z niemieckim zespołem czwarte miejsce w konkursie drużyn mieszanych. Jeśli chodzi o zmagania indywidualne, to była dziewiąta na obiekcie normalnym i dziesiąta na dużej skoczni.