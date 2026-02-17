Gdyby przed igrzyskami ktoś powiedział, że polscy skoczkowie zapewnią nam na nich trzy medale, większość osób złapałaby się za głowę i zastanawiała, czy gratulować optymizmu, czy współczuć naiwności. Jednak taka wizja stała się rzeczywistością. Kacper Tomasiak zachwycił świat, zdobywając indywidualnie srebro na skoczni normalnej i brąz na dużej. Po czym wraz z Pawłem Wąskiem dorzucili srebro w duetach. Zdobyte w niezwykłych okolicznościach, jako że przez śnieżycę anulowano wyniki trzeciej serii. Innymi słowy, Polacy wycisnęli, na oko licząc, jakieś 400 proc. spodziewanych rezultatów.

Werner Schuster zachwycony Tomasiakiem

Jeśli chodzi o pozostałe reprezentacje, Austriacy złotem w duetach wyratowali się przed kompletnym brakiem medali. Japończycy są najbardziej "brązową" nacją, bo z ich czterech medali aż trzy mają taki kolor. Z kolei klasyfikację medalową skoków wygrali Norwegowie, głównie za sprawą kobiet (dwa złota Anne Odine Stroem, srebro Eirin Marii Kvandal i srebro w mikście). Nie ma jednak wątpliwości, że aż trzy krążki Polaków to największa niespodzianka. Skakanie na igrzyskach podsumował dla niemieckiego Eurosportu wieloletni trener tamtejszej kadry Werner Schuster.

Austriacki szkoleniowiec już po konkursach indywidualnych zachwycał się poziomem skakania Kacpra Tomasiaka. Po duetach, w których młody Polak zdobył swój trzeci medal, Schuster znów go wychwalał. - Tomasiak był absolutnie niesamowity. Wyjeżdża z igrzysk z trzema medalami, na co wcześniej nikt by nie postawił - powiedział Schuster. Podsumował też te zawody w wykonaniu Niemców, którzy kończą z jednym złotem Philippa Raimunda ze skoczni normalnej.

Niemców czeka zmiana pokoleniowa? Tomasiak i Embacher wytyczą ścieżkę

- Zdobyli medal, więc muszą się cieszyć. Szczególnie że sukcesu Raimunda też się nie spodziewaliśmy. Panie z kolei spisały się znacznie poniżej możliwości. Do perfekcji wiele zabrakło. Teraz musimy dobrze zarządzić czasem zmian. Wellinger nie jest jeszcze tak stary jak Stoch, a Geiger też jest nadal w wieku, w którym można daleko skakać. Nad nowymi nazwiskami pracujemy, ale to nie tak, że spadną nam z nieba - powiedział Schuster, po czym jako liderów nowej generacji wymienił Tomasiaka, a także Austriaka Stephana Embachera.