Dwa srebrne medale i jeden brązowy w skokach narciarskich. Przed startem igrzysk olimpijskich nikt się nie spodziewał podobnego scenariusza, a z trenera Macieja Maciusiaka otwarcie drwiono. Po poniedziałkowym konkursie posypały się zresztą przeprosiny kierowane do trenera.

Niemieckie media interweniują po medalu Polaków. Pertile się tłumaczy

Chyba nikt się nie spodziewał takiego zakończenia olimpijskiej rywalizacji w skokach. A to przecież nie pierwszy raz, gdy pogoda psuje plany FIS. Seria finałowa konkursu duetów została anulowana po tym, jak w jego trakcie doszło do nagłej zmiany pogody - zaczął padać śnieg, szalał też wiatr. Skutki widzieli wszyscy. Skok Kacpra Tomasiaka był fatalny, ale trudno w takich warunkach skoczyć dobrze. Zawiedzeni mogli być Niemcy. W momencie przerwania konkursu zajmowali pierwsze miejsce, a Philipp Raimund poradził sobie znakomicie.

Sandro Pertile - dyrektor PŚ oraz szef olimpijskiego konkursu - tak tłumaczył w poniedziałek decyzję dotyczącą odwołania rundy finałowej. - Wolę odwołać serię, niż mieć niesprawiedliwe wyniki. Oczywiście mogę zrozumieć, że niektórzy czują się pokrzywdzeni, ale przy exit gacie zawodnicy mówili, że warunki na rozbiegu nie byłyby sprawiedliwe dla wszystkich z innym rozwiązaniem - stwierdził.

Niemcy nie zamierzają jednak odpuszczać. We wtorek o dodatkowe wyjaśnienia poprosił portal t-online.de. Pertile ich udzielił i powiedział o trzech decydujących czynnikach. Jednym z nich była utrata prędkości podczas startu, co zresztą było widać doskonale w trakcie skoku Kacpra Tomasiaka. - Było jasne, że nie wszyscy skoczkowie mogli osiągnąć podobną prędkość na skoczni. Podczas śnieżycy nie mieliśmy możliwości stworzyć takich samych warunków dla wszystkich. To było kompletnie niesprawiedliwe - powiedział Pertile niemieckiemu portalowi.

Niebezpieczne były też warunki do lądowania. - Przez mokry śnieg strefa lądowania, promień i strefa wybiegu stawały się coraz bardziej lepkie, a to sprawia, że ryzyko upadku jest większe - zaznaczył.

Kolejnym czynnikiem był wiatr. - Przez ostatnie 10 dni mieliśmy bardzo stabilny, lekki wiatr tylny. Tak samo było wczoraj w dwóch pierwszych seriach. W finale, gdy zaczął padać śnieg, mieliśmy wiatr czołowy do 4 metrów na sekundę. To strasznie utrudniało pracę jury, aby wyznaczyć okno startowe w tak zaskakujących warunkach. Zła decyzja mogła doprowadzić do niespodziewanie dalekiego skoku. Chodziło o bezpieczeństwo - dodał.

Polska na zimowych igrzyskach olimpijskich zdobyła już cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy. Pod względem liczby zdobytych medali są to już trzecie najlepsze zimowe igrzyska w historii startów Biało-Czerwonych. Lepiej było tylko w Soczi i w Vancouver, gdy Polacy zdobyli po sześć medali.