Za nami zawody w skokach narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Bohaterem Polaków był Kacper Tomasiak, który wywalczył medale w konkursach na normalnej i dużej skoczni (odpowiednio srebro i brąz), a także zdobył srebrny medal w konkursie duetów wraz z Pawłem Wąskiem. Jeszcze przed igrzyskami wydawało się, że wszystkie zawody zdominuje Domen Prevc, jak ma to miejsce w Pucharze Świata. Słoweniec został złotym medalistą na dużej skoczni w Predazzo, a także wywalczył złoto w mikście.

Nietypowa kontuzja Prevca. "Ostatni lot w Predazzo"

Prevc opublikował zdjęcie na Instagramie, na którym "pochwalił się" swoją "kontuzją". "Ostatni lot w Predazzo" - napisał skoczek. O co chodzi? Serwis ekipa.svet24.si podaje, że Prevc upadł na ziemię po śniadaniu w jadalni, która znajduje się w wiosce olimpijskiej. Słoweniec ma zabandażowaną brodę, ale ten uraz nie wyklucza go z udziału w kolejnych konkursach Pucharu Świata.

Uraz Domena Prevca screen: https://www.instagram.com/domen_prevc/

Kolejne konkursy odbędą się w austriackim Bad Mitterndorf w dniach 28 lutego - 1 marca. Wówczas skoczkowie będą walczyć o punkty na skoczni mamuciej.

Warto dodać, że dzięki złotym medalom wywalczonym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Prevc zrównał się z legendarnym Mattim Nykaenenem i zdobył tzw. Wielkiego Szlema w skokach narciarskich. Słoweniec i Fin wygrali w swojej karierze Puchar Świata, mistrzostwa świata, mistrzostwa świata w lotach i Turniej Czterech Skoczni, a także zdobyli złoty medal na igrzyskach.

Tak Prevc mówił o Tomasiaku. "Jeszcze wiele przed nim"

Prevc zdobył medal na dużej skoczni w Predazzo, pokonując Rena Nikaido o 6,8 i Kacpra Tomasiaka o 10,6 pkt. Jak Słoweniec wypowiadał się na temat Kacpra po tym konkursie?

- Kacper to gość, który bardzo ciężko pracuje i podoba mi się, że powiedział, że nie patrzył na media społecznościowe po pierwszym medalu, bo wiem, jak jest z tym ciężko. Myślę, że ciąży na nim nawet większa presja w Polsce niż na mnie w Słowenii, bo to większy kraj. Cieszę się, widząc nadchodzących nowych zawodników. I naprawdę lubię, gdy oni są tak skupieni i gdy potrafią skakać tak świetnie. Myślę, że Kacper ma nową, zaawansowaną technikę skoku w porównaniu do innych polskich skoczków. Mam wrażenie, że jeszcze wiele przed nim. Bardzo cieszę się, że mamy młodych, którzy wchodzą do czołówki i przyszłość powinna być dla niego wyjątkowo świetlana - opowiadał Prevc.

Aktualnie Prevc jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 1614 pkt, a jego przewaga nad Ryoyu Kobayashim i Renem Nikaido wynosi odpowiednio 625 i 693 pkt. Tomasiak znajduje się na 14. miejscu z 342 pkt, więc jego strata do lidera to 1272 pkt.