Historyczny wyczyn w kombinacji norweskiej na IO! Wynik Polaków mówi sam za siebie

Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek to polscy olimpijczycy, którzy rywalizowali w kombinacji norweskiej. Najpierw odbyła się rywalizacja w skokach na dużym obiekcie w Predazzo. Najlepszy był Japończyk Ryota Yamamoto, który dzięki swojej próbie na odległość 136,5 metra ruszył z przewagą ośmiu sekund nad drugim Johannesem Lamparterem. Przypomnijmy, że wcześniej Austriak wywalczył srebro, kiedy rywalizacja odbywała się na skoczni normalnej. Trzeci był Andreas Skolund, który tracił do lidera 16 sekund.

Polacy byli tylko tłem w kombinacji norweskiej. Norweg sięgnął po złoto.

Jeśli chodzi o Polaków, to Miłosz Krzempek plasował się na 26. miejscu, a Kacper Jarząbek był ostatni - 36. Ten pierwszy skoczył 120 metrów i tracił do lidera 2,21 minuty. Z kolei Jarząbek pofrunął zaledwie 102 m, przez co tracił niespełna pięć minut (4,55) do lidera.

We wtorek 17.02 o godz. 13:45 rozpoczął się bieg na 10 km. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Biało-Czerwoni byli tylko tłem dla rywali. Miłosz Krzempek nie utrzymał swojej lokaty i spadł na 33. miejsce. Bieg na 10 km kończył z czasem 33:20.9. Natomiast Kacper Jarząbek finiszował 35. (33:57.0). Polak nie był ostatni, bo Ruubert Teder został zdyskwalifikowany.

Ostatecznie po złoto sięgnął Jens Luras Oftebro, który przekroczył linię mety z czasem 24:45.0. Serwis sportswinter.pl relacjonuje, że Norweg "wyrównał osiągnięcie Samppy Lajunena z 2002 roku z Salt Lake City stając się drugim w historii zawodnikiem, który wygrał obydwa konkursy indywidualne" - czytamy. Drugi był Austriak Johannes Lamparter (24:50.9). Na najniższym stopniu podium stanął Fin Ilkka Herola 24:59.8.

Japończyk, który był pierwszy po skokach, ostatecznie zakończył na 15. miejscu.

W czwartek 19.02 odbędą się zmagania drużynowe. Najpierw o godz. 10:00 odbędą się skoki, a cztery godziny później rozpocznie się rywalizacja w biegach.