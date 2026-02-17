Kamil Stoch już wie, co będzie robił po zakończeniu kariery. Coś pięknego!

To było kilka godzin po konkursie duetów na olimpijskiej skoczni w Predazzo. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek - srebrni medaliści tej rywalizacji, a także Kamil Stoch i cały sztab trenera Macieja Maciusiaka podjechali srebrnym busem pod Casa Polonia, gdzie czekali na nich polscy kibice. Były gratulacje, zdjęcia, uściski, wywiady. Był też pożegnalny tort dla Kamila Stocha, a te wspaniałe i historyczne obrazki możecie obejrzeć w tym materiale wideo.

- Radość z sukcesu kolegów jest inna, ale na pewno nie mniejsza niż z własnego. To inny rodzaj satysfakcji. Wierzę, że za kilka dni, miesięcy, a może lat zdam sobie sprawę, że nie tylko byłem częścią nowej historii, ale znajdowałem się najbliżej jej centrum, jak tylko się dało - zaczął niezwykle szczerą rozmowę z dziennikarzami Kamil Stoch.

- Ten sukces to efekt pracy ogromnej grupy ludzi. My, zawodnicy, jesteśmy na świeczniku – musimy się poświęcić i robić wszystko, by osiągnąć najwyższy poziom. Jednak na to składa się też trud całego sztabu szkoleniowego, pracowników PZN i osób wykonujących najdrobniejsze zadania, których często nie widać. Oni sami czasem nie dostrzegają, jak wielką rolę odgrywają. Koniec końców to jednostka odbiera medal i jest pokazywana w telewizji, ale za tym wynikiem stoi gigantyczna praca wielu osób - kontynuował trzykrotny mistrz olimpijski.

Kamil Stoch ma plan. "Chciałbym to robić"

Zapytany o to, czy po karierze chciałby zostać przy skokach, Stoch odpowiedział wprost i bez owijania w bawełnę: - Tak! Widzę siebie w nowej roli po zakończeniu kariery. Może niekoniecznie jako trenera czy menedżera, ale mam świadomość wiedzy i doświadczenia, które zebrałem przez lata na skoczni. Przeszedłem przez każdą możliwą sytuację sportową: byłem na samym szczycie, na samym dnie i pośrodku. Wiem, jak smakuje upadek i jak wygląda powrót na szczyt.

Taka deklaracja i takie słowa to po prostu coś pięknego dla polskich skoków, a doświadczenie, które Stoch przez lata zdobywał na najważniejszych imprezach w tej trudnej i skomplikowanej dyscyplinie, są nie do przecenienia.

- Uważam, że tej wiedzy nie powinienem trzymać tylko dla siebie – chcę się nią dzielić. Najpierw chciałbym to robić na poziomie klubowym. Razem z moją żoną, Ewą, od 11 lat prowadzimy Klub Sportowy Eve-nement Zakopane. Chcę wzbogacać pracę naszych trenerów tym, czego sam się nauczyłem - zadeklarował Stoch.

Zresztą, jak bardzo zależy mu na rozwoju skoków narciarskich w Polsce, doskonale obrazują te jego słowa: - Nie ma systemu idealnego, który działałby w każdych okolicznościach. Każdy ma swoje luki i wady. Uważam jednak, że system w Polsce ma ogromne szanse powodzenia i świetne perspektywy. Dowodem są sukcesy, które przychodzą nawet wtedy, gdy wielu ludzi nas skreśla i ogłasza koniec polskich skoków. Wtedy okazuje się, że ta dyscyplina potrafi się odrodzić. Apeluję do wszystkich zaangażowanych, którzy mają wpływ na przyszłość skoków: potraktujmy ten sukces jako motor napędowy i fundament pod coś jeszcze lepszego. Jeśli pytacie o Kacpra Tomasiaka, to absolutnie nie uważam, że osiągnął już swój limit. Widzę w nim potencjał na coś znacznie większego.

O samych igrzyskach we Włoszech Stoch też mówił niezwykle ciekawie. I choć indywidualnie nie może być z nich zadowolony, to podkreślał, że czuł, że fizycznie jest w świetnej formie. - Skoki, które oddałem w zawodach, w ogóle nie odzwierciedlają mojej obecnej dyspozycji i potencjału. Pokazywały to serie treningowe. Najbardziej boli mnie fakt, że fizycznie jestem w formie życia, ale totalnie nie potrafię przełożyć tego na skocznię. Gdzieś pogubiła się technika – nie nadążyła za możliwościami organizmu. Nie potrafię oddać takiego skoku, jaki czuję, że drzemie w środku - mówił bardzo szczerze.

- Po ludzku mam mieszane uczucia. Chciałem cieszyć się z własnych sukcesów, a przyszło mi cieszyć się z osiągnięć kolegów. Pamiętam jednak czasy, gdy to oni cieszyli się z moich wyników – historia w pewien sposób zatoczyła koło. Z jednej strony czuję zawód własną postawą, z drugiej jestem szczęśliwy, że jestem częścią drużyny na medal. Kacper i Paweł w pełni na sukces zasłużyli. Tak samo jak trenerzy z Maćkiem Maciusiakiem na czele i wszyscy asystenci. Chciałbym też pozdrowić nasze dziewczyny z wioski olimpijskiej, które dołożyły do tego wyniku swoją cegiełkę. To wspólny sukces - zakończył nasz czterokrotny medalista igrzysk olimpijskich.