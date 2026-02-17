Olimpijczyk wykluczony z igrzysk! Przekroczył granicę

W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 zakończyła się faza grupowa rozgrywek w hokeju. W ostatniej kolejce w grupie A Kanada mierzyła się z Francją. Po spotkaniu mówiono nie tylko o wyniku, ale również kontrowersyjnej sytuacji z udziałem jednego z reprezentantów Trójkolorowych.

Francuski hokeista wyrzucony z igrzysk. "Prowokacyjne zachowanie"

Francuzi zostali rozbici w ostatnim spotkaniu fazy grupowej przez Kanadyjczyków aż 2:10. W trakcie spotkania doszło do poważnej bójki pomiędzy reprezentantem Trójkolorowych Pierrem Crinonem a Kanadyjczykiem Tomem Wilsonem. Francuz okładał pięściami leżącego na lodzie rywala, w dodatku wykonywał prowokacyjne gesty w stronę fanów rywali. Francuska Federacja Hokeja (FFHG) zawiesiła zawodnika do końca igrzysk.

"Prowokacyjne zachowanie Pierre’a Crinona podczas schodzenia z lodowiska, mimo że został on właśnie wyrzucony z gry za bójkę, stanowi wyraźne naruszenie ducha olimpijskiego i podważa wartości naszego sportu. Podjęto decyzję, w pełnym porozumieniu z Francuskimi Narodowymi Komitetami Olimpijskimi i Sportowymi, o zakazie jego udziału w przyszłych meczach turnieju olimpijskiego" – czytamy w oświadczeniu FFHG.

Francuzom póki co brakuje argumentów na lodowisku. Przegrali wszystkie trzy mecze fazy grupowej, w rundzie kwalifikacyjnej zmierzą się z Niemcami. W zupełnie innej sytuacji są Kanadyjczycy, którzy bezpośrednio awansowali do ćwierćfinału. Ich rywalem będzie zwycięzca spotkania Czechy-Dania.

Finałowe spotkanie w hokeju mężczyzn zaplanowano na 22 lutego. Tytułu broni reprezentacja Finlandii.