Tak komentator opisał reprezentanta Izraela na IO. Blisko 2,5 mln wyświetleń

Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie są pełne emocji, niekoniecznie tych dobrych. Niedawno informowaliśmy o hejcie, jaki spadł na Polę Bełtowską. - Nie czytam komentarzy w sieci, ale dostaję takie wiadomości prywatne, że to jest… kosmos. To jest taki hejt, że nie spodziewałam się, że ludzie mogą pałać do mnie aż taką nienawiścią. Jestem jechana z góry na dół - powiedziała w rozmowie z grupą dziennikarzy.

Szwajcarski komentator wywołał oburzenie. Tak opisał olimpijczyka z Izraela

Teraz szerokim echem odbiła się relacja z bobslejów w wykonaniu szwajcarskiego komentatora - Stefana Renny. Otwarcie w telewizji zakwestionował działania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, gdy Izraelczyk Adam Edelman rywalizował w zawodach.

Renna podkreślił również poparcie Edelmana dla "ludobójstwa" w Strefie Gazy. Kiedy Izraelczycy przygotowywali się do rozpoczęcia wyścigu, komentator powiedział: "Adam Edelman, debiutujący olimpijczyk, który określa się mianem 'syjonisty do szpiku kości' - cytuję, i który opublikował w mediach społecznościowych kilka wpisów popierających ludobójstwo w Strefie Gazy" - powiedział, cytowany przez firstpost.com.

"Przypominam, że termin 'ludobójstwo' został użyty przez komisję śledczą ONZ ds. tego regionu. Adam Edelman powiedział w szczególności o izraelskiej interwencji wojskowej, że była to, cytuję, 'najbardziej sprawiedliwa moralnie wojna w historii'" - dodał.

Społeczeństwo się podzieliło - część osób popiera to, co powiedział, a inni krytykują. "Ten szwajcarski komentator ma jaja ze stali. Podczas wyścigów izraelskiej drużyny bobslejowej nieustannie przypominał widzom o zbrodniach wojennych, które pilot otwarcie popierał. Absolutna legenda!" - napisał w serwisie X Dr. Simon Goddek, naukowiec zajmujący się biotechnologią, który udostępnił w sieci nagranie.

Wideo stało się viralem. W momencie pisania tego artykułu nagranie zyskało 2,4 mln wyświetleń.

1. i 2. ślizg dwójek mężczyzn w bobslejach odbyły się w poniedziałek, 16 lutego. Trzeci, czwarty ślizg i finał zaplanowano na wtorek, 17 lutego. Kontynuacja zmagań rozpocznie się o godz. 19:00. Następnie bobsleiści wrócą na tor Cortina Sliding Centre o godz. 21:05.