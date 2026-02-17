Oto, co zrobił Tomasiak przed zdobyciem trzeciego medalu. Ksiądz ujawnił

Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z 2002 roku Edward Pleń jest Krajowym Duszpasterzem Sportowców. W dniu zawodów, podczas których Polacy sięgnęli po srebrne medale w rywalizacji duetów, ks. Edward Pleń zamieścił w sieci wymowne zdjęcie.

Kacper Tomasiak brał udział w mszy dziękczynnej

19-letni skoczek zaliczył olimpijski debiut marzeń. W rywalizacji na normalnej skoczni zdobył srebro, w konkursie na dużym obiekcie w Predazzo zgarnął brązowy medal. Kolejny krążek dołożył w poniedziałkowy wieczór 16 lutego, gdy razem z Pawłem Wąskiem zajął drugie miejsce w zmaganiach duetów. Rywalizację przerwała gwałtowna zmiana pogody, jury podjęło decyzję o zaliczeniu wyników po 2. rundzie.

Wieczorem 16 lutego na Facebooku pojawiły się zdjęcia, które zamieścił kapelan polskich sportowców ks. Edward Pleń. Widać na nich Kacpra Tomasiaka, który przed konkursem duetów wziął udział w mszy dziękczynnej.

19-latek nigdy nie ukrywał, że jest osobą wierzącą. Widać to zresztą przed każdym skokiem, gdy potrójny medalista olimpijski robi znak krzyża.

Co ciekawe, przez wiele lat Kacper Tomasiak był ministrantem oraz lektorem w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. - Tak, to jest w ogóle wielka radość dla nas. Wierzyliśmy w naszego ministranta od początku, kibicowaliśmy mu bardzo. Fenomen, dzieje się historia - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" ks. Przemysław Gawlas po pierwszym medalu zdobytym przez 19-latka.

- Służył jak każdy ministrant, jak trzeba było, to przynosił ampułki, czy dzwonił na dzwonkach. Pamiętam jeszcze, jak chodził po kolędzie. Pełną parą ministrant - podkreślił ksiądz Gawlas. - Zawsze był solidny, bardzo grzeczny, bardzo dojrzały jak na swój wiek. Ja zawsze pamiętam Kacpra jako człowieka takiego radosnego. Zresztą to też widać w wywiadach, że jest w nim ta radość i to jest super - dodał.