Tylko spójrz, co opublikowała siostra Pawła Wąska. Absolutny hit

- Nie marzyłem nawet o medalu. Przed igrzyskami zastanawiałem się, czy w ogóle na nie pojadę. Na szczęście sztab we mnie uwierzył i udało nam się z Kacprem zdobyć medal - mówił Paweł Wąsek w TVP Sport po wywalczeniu srebrnego medalu olimpijskiego w konkursie duetów na skoczni w Predazzo.

Maciej Maciusiak na niego postawił mimo słabszego sezonu. W klasyfikacji generalnej zajmuje dopiero 39. miejsce i jest dopiero szóstym Polakiem w tym zestawieniu. Odpłacił się trenerowi za zaufanie w najlepszym momencie i w najpiękniejszy sposób, zdobywając najcenniejszy skalp w karierze.

Siostra Wąska opublikowała wzruszające nagranie

26-latek mógł liczyć na wsparcie rodziny. Po zawodach wzruszające nagranie opublikowała jego siostra, alpejka i biegaczka Katarzyna Wąsek.

"Widząc cię, jak zdobywasz medal olimpijski, było również moim marzeniem" - napisała.

Wąsek pochodzi ze sportowej rodziny

Wąsek pochodzi ze sportowej rodziny. Jego dziadek Władysław Pytel również uprawiał skoki narciarskie, a później został trenerem. Ojciec Krzysztof uprawiał narciarstwo alpejskie, podobnie jak jego siostra Katarzyna.

- Z siostrą staramy się nawzajem motywować, chociaż dużo z nią się nie widuję, bowiem narciarstwo alpejskie ciężko jest trenować w Polsce, więc Kasia dużo przebywa we Włoszech. Czasem jednak do siebie dzwonimy. Na początku oboje uprawialiśmy narciarstwo zjazdowe. Poszliśmy w ślady ojca, który również był narciarzem, ale ze względu na kontuzję musiał zakończyć karierę - mówił osiem lat temu w rozmowie ze skijumping.pl.

W wywiadzie dla "Weszło" z ubiegłego roku zdradził, że już jako dzieciak uwielbiał się bawić w skoczka. Pochłonęła go Małyszomania. Jego "trenerem" był dziadek. - Gdy Małysz oddawał swoją próbę, skakałem z nim. Adam puszczał się z belki, a ja w domu przebierałem pozycję najazdową, patrząc na podłogę. Odbijał się? No to wskakiwałem na pufę czy jakieś krzesło - opowiadał. To wszystko widać na wspomnianym nagraniu.

Konkurs duetów był ostatnim akcentem rywalizacji skoczków narciarskich w trakcie ZIO 2026. Męska kadra zdobywała medal w każdej odsłonie zawodów - indywidualnie Kacper Tomasiak wywalczył srebro i brąz, do tego dorzucił brąz w finałowej konkurencji z Pawłem Wąskiem. Bez miejsca na podium ostatnie dla siebie igrzyska zakończył Kamil Stoch.