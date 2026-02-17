Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement

Tylko spójrz, co opublikowała siostra Pawła Wąska. Absolutny hit

Paweł Wąsek w poniedziałek wraz z Kacprem Tomasiakiem zdobył srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. Na taki sukces czekał 26 lat. No, może trochę mniej, ale już jako dziecko wiedział, że "chce być jak Adam Małysz"! Po konkursie wzruszające nagranie opublikowała jego siostra, Katarzyna Wąsek.
Paweł Wąsek
Katarzyna Wąsek/Instagram

- Nie marzyłem nawet o medalu. Przed igrzyskami zastanawiałem się, czy w ogóle na nie pojadę. Na szczęście sztab we mnie uwierzył i udało nam się z Kacprem zdobyć medal - mówił Paweł Wąsek w TVP Sport po wywalczeniu srebrnego medalu olimpijskiego w konkursie duetów na skoczni w Predazzo.

Zobacz wideo Lider na dekadę!

Maciej Maciusiak na niego postawił mimo słabszego sezonu. W klasyfikacji generalnej zajmuje dopiero 39. miejsce i jest dopiero szóstym Polakiem w tym zestawieniu. Odpłacił się trenerowi za zaufanie w najlepszym momencie i w najpiękniejszy sposób, zdobywając najcenniejszy skalp w karierze.

Siostra Wąska opublikowała wzruszające nagranie

26-latek mógł liczyć na wsparcie rodziny. Po zawodach wzruszające nagranie opublikowała jego siostra, alpejka i biegaczka Katarzyna Wąsek.

"Widząc cię, jak zdobywasz medal olimpijski, było również moim marzeniem" - napisała.

 

Wąsek pochodzi ze sportowej rodziny

Wąsek pochodzi ze sportowej rodziny. Jego dziadek Władysław Pytel również uprawiał skoki narciarskie, a później został trenerem. Ojciec Krzysztof uprawiał narciarstwo alpejskie, podobnie jak jego siostra Katarzyna. 

- Z siostrą staramy się nawzajem motywować, chociaż dużo z nią się nie widuję, bowiem narciarstwo alpejskie ciężko jest trenować w Polsce, więc Kasia dużo przebywa we Włoszech. Czasem jednak do siebie dzwonimy. Na początku oboje uprawialiśmy narciarstwo zjazdowe. Poszliśmy w ślady ojca, który również był narciarzem, ale ze względu na kontuzję musiał zakończyć karierę - mówił osiem lat temu w rozmowie ze skijumping.pl.

W wywiadzie dla "Weszło" z ubiegłego roku zdradził, że już jako dzieciak uwielbiał się bawić w skoczka. Pochłonęła go Małyszomania. Jego "trenerem" był dziadek. - Gdy Małysz oddawał swoją próbę, skakałem z nim. Adam puszczał się z belki, a ja w domu przebierałem pozycję najazdową, patrząc na podłogę. Odbijał się? No to wskakiwałem na pufę czy jakieś krzesło - opowiadał. To wszystko widać na wspomnianym nagraniu.

ZOBACZ TAKŻE: 19-latek milionerem! Tyle Tomasiak zarobi za trzy medale olimpijskie

Konkurs duetów był ostatnim akcentem rywalizacji skoczków narciarskich w trakcie ZIO 2026. Męska kadra zdobywała medal w każdej odsłonie zawodów - indywidualnie Kacper Tomasiak wywalczył srebro i brąz, do tego dorzucił brąz w finałowej konkurencji z Pawłem Wąskiem. Bez miejsca na podium ostatnie dla siebie igrzyska zakończył Kamil Stoch.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!