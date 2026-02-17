Maciusiak rozbił bank! Tyle zarobi za trzy medale olimpijskie

Polscy skoczkowie rozbili bank podczas zimowych igrzysk we Włoszech. 19-letni Kacper Tomasiak już zapisał się w historii jako pierwszy przedstawiciel tej dyscypliny sportu, który z jednych igrzysk przywiezie aż trzy krążki. Po sukcesach indywidualnych przyszło drugie miejsce w rywalizacji duetów, co także jest zasługą trenera Macieja Maciusiaka.

Nagrody nie tylko dla zawodników. Trener Maciusiak też dostanie premię

Wywalczenie medalu olimpijskiego to przede wszystkim sprawa ogromnego prestiżu, zapisania się na stałe w historii sportu, ale także, nie ma co ukrywać, poważny zastrzyk finansowy. Na medalistów (choć nie tylko) czekają spore nagrody od PKOl-u i ministerstwa. Za medal z najcenniejszego kruszcu Polska płaci bardzo duże pieniądze i to w globalnej skali. Jednak premie przewidziano nie tylko dla sportowców. Ile za zdobycie trzech medali zarobi trener skoczków Maciej Maciusiak?

Regulamin PKOl-u przewiduje następującą nagrodę za srebrny medal dla głównego szkoleniowca. To: "nagroda finansowa w wysokości 150 tys. PLN (75 tys. PLN w gotówce + 75 tys. PLN w tokenach), obraz, voucher na wakacje".

Tyle że podopieczni trenera Maciusiaka zdobyli więcej niż jeden krążek. Co w tej sytuacji? W punkcie nr 5 regulaminu PKOl czytamy: "W przypadku trenerów głównych, których zawodnicy wywalczą więcej niż jeden medal, wówczas trener otrzyma nagrodę za medal najcenniejszego kruszcu". Oznacza to, że nagrody dla trenerów za kolejne medale ich podopiecznych nie kumulują się.

Dodatkowo, trener Maciej Maciusiak otrzyma 22,3 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Dla takich chwil warto to robić. I po to zawodnicy trenują, wylewają poty, żeby odnosić sukcesy, zdobywać medale. Ta droga jest wyboista, niektórym przychodzi łatwiej, niektórym oczywiście trudniej, ale... kończymy igrzyska z trzema medalami. Można nawet powiedzieć, że z czterema, bo w duecie dwóch zdobyło. Wielkie gratulacje jeszcze raz dla wszystkich - powiedział szkoleniowiec kadry A po ostatnim występie swoich zawodników we Włoszech.

Igrzyska olimpijskie potrwają do niedzieli, 22 lutego. Czy Polacy powiększą swój dorobek medalowy? Taka szansa pojawi się m.in. w czwartek 19 lutego, gdy w biegu na 1500 metrów wystąpi srebrny panczenista z dystansu 10 000 m Władimir Siemirunnij.