Oto co po konkursie powiedział rywal Polaków. Te słowa rozdzierają serce

Norwescy skoczkowie ponieśli klęskę w konkursach indywidualnych podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Najbliżej olimpijskiego krążka był Kristoffer Eriksen Sundal, który po pierwszej serii dwukrotnie znajdował się na medalowej pozycji. Finalnie przegrywał jednak m.in. z Kacprem Tomasiakiem. Igrzyska były niezwykle ważne nie tylko ze względów sportowych dla innego z Norwegów, Johanna Andre Forfanga.
Tuż przed igrzyskami olimpijskimi zmarł ojciec Johanna Andre Forfanga, Hugo. Norweski skoczek obiecał umierającemu rodzicowi, że zdobędzie we Włoszech medal.
- Powiedziałem mojemu ojcu, kiedy leżał na łożu śmierci, że będę walczyć o medal. Czułem wtedy, że trochę go oszukuje, bo sam w to nie wierzyłem. Nie miałem w tym sezonie formy uprawniającej do walki o medale - stwierdził w rozmowie z norweskim VG Forfang.
Zobacz też: Oto co Stoch powiedział o medalu Polaków. Każdy powinien to zapamiętać
Forfang wróci teraz do domu na pogrzeb, który odbędzie się 20 lutego. Skoczka cieszy zbliżające się spotkanie z rodziną, opowiedział również VG jaki był jego ojciec.
- Będzie miło spotkać się z bliższą i dalszą rodziną oraz przyjaciółmi, nie mogę się tego doczekać. Jednocześnie strasznym doświadczeniem będzie uczestnictwo w pogrzebie taty. To coś z czym naprawdę wolałbym się teraz nie mierzyć - powiedział VG Forfang.
- Tata był człowiekiem małomównym. Mówił do mnie oczami - dodał Norweg.
Johann Andre Forfang podobnie jak większość Norwegów rozgrywa dość przeciętny sezon. Skoczek znajduje się na dopiero 17. pozycji w Pucharze Świata. Forfang od lat jest pewnym punktem norweskiej drużyny i wielokrotnym medalistą drużynowym najważniejszych imprez. Indywidualnie jego największy sukces to olimpijskie srebro, z zawodów na normalnej skoczki w Pjongczang w 2018 roku.