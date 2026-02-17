Horror zakończony happy endem! Sędziowie zadecydowali o polskim medalu

Ten horror zakończył się happy endem. Zasypany śniegiem konkurs duetów na skoczni w Predazzo przyniósł Polsce srebrny medal. Choć odrobina szczęścia się przydała, to jednak sukces był zasługą znakomicie skaczącego Pawła Wąska i jeszcze lepszego Kacpra Tomasiaka. Dla 19-latka to na tych igrzyskach trzeci krążek. Kolejny piękny wieczór na skoczni będzie tematem głównym Studia Cortina, w którym Paweł Wilkowicz podsumuje igrzyska w ulubionej zimowej dyscyplinie Polaków. W studiu zasiądzie m.in. trener Sławomir Hankus. Nasi reporterzy we Włoszech opowiedzą, jak wyglądało świętowanie kolejnego sukcesu i spotkanie sportowców z kibicami w Domu Polskim.

Chociaż konkursu skoków na tych igrzyskach już nie zobaczymy, to na lodowisko nasze oczy wciąż będą kierować się często. Czy z lodu zgarniemy jeszcze jeden krążek oceni olimpijczyk Paweł Zygmunt. W programie również sportowa niespodzianka. Dzisiejsze wydanie "Studio Cortina" poprowadzi Paweł Wilkowicz (start o godz. 9:30). Wtorkowy odcinek można obejrzeć poniżej:

Zobacz wideo Tomasiak i Wąsek z medalem!

Studio Cortina emitowane będzie codziennie przez całe igrzyska, czyli do 22 lutego. Od poniedziałku do piątku startujemy o godz. 9.30, w soboty i niedziele - o 12.