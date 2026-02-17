Słoweński skoczek napisał to po polsku. Już tego nie cofnie

Ziga Jelar ma na koncie jedno zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, w trzech innych konkursach stawał na podium. W tym sezonie rywalizuje głównie w Pucharze Kontynentalnym i skupia się na karierze muzycznej, w związku z czym nie znalazł się w kadrze Słowenii na zimowe igrzyska olimpijskie w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. Z wydarzeniami jest jednak na bieżąco. W poniedziałek śledził pasjonujący konkurs duetów, w którym jego rodacy - Domen Prevc i Anze Lanisek - niespodziewanie znaleźli się poza podium. Wygrali Austriacy przed Polakami i Norwegami. Podopiecznym Roberta Hrgoty do krążka zabrakło 1.9 punktu!

Ziga Jelar zachwycony Polakami. Piękne słowa!

Jelar, mistrz świata w drużynie z 2023 roku, po zawodach zamieścił wymowny wpis na portalu X. Co ciekawe, bardziej skupił się na Polakach, niż na swoich kolegach z reprezentacji!

"Gratulacje chłopaki, nie było łatwo przebrnąć przez ten konkurs duetów. Ale widzieć Pawła i Kacpra ze srebrnym medalem, to coś, z czego można być niesamowicie dumnym. Szczere gratulacje, bardziej niż zasłużone" - podkreślił 29-latek. Ostatnie zdanie napisał po polsku.

"I nie zapominajcie, że w trakcie swoich bardzo trudnych momentów, wzór do naśladowania - Kamil - dopingował tych chłopaków z wielkim uśmiechem" - dodał.

Stoch cieszył się z medalu, jakby on go zdobył

Jelar nawiązał do zachowania Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski nie znalazł się w składzie na debiutujący w igrzyskach konkurs duetów. Pojawił się jednak na skoczni wraz z żoną Ewą, by kibicować młodszym kolegom. To on jako pierwszy dowiedział się od Sandro Pertile, że zawody zostaną przerwanę pod koniec trzeciej serii z powodu fatalnej aury. Do końcowej klasyfikacji zaliczono wyniki dwóch serii, dzięki czemu Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak mogli cieszyć się ze srebrnych medali.

Zaraz po ogłoszeniu postanowienia Stoch wpadł w ramiona Wąska. Kamery uchwyciły też moment, jak tańczył pod skocznią w towarzystwie małożonki oraz Dawida i Marty Kubackich. Wszyscy wspólnie celebrowali sukces podopiecznych Macieja Maciusiaka.

Stoch po tym sezonie kończy karierę. W Predazzo przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Wąskiem, a mimo to nie chował do nikogo urazy. Tomasiak z kolei został pierwszym polskim skoczkiem narciarskim, który na jednych igrzyskach trzy razy stawał na podium. Na skoczni normalnej był drugi, a na dużej trzeci. Konkurs duetów był ostatnim akcentem rywalizacji skoczków na ZIO 2026.