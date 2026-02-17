Oto co Stoch powiedział o medalu Polaków. Każdy powinien to zapamiętać

Kamil Stoch pod względem sportowym nie tak wyobrażał sobie swoje pożegnanie z igrzyskami olimpijskimi. W konkursie na normalnej skoczni nie wszedł do drugiej serii, nieco lepiej było na dużym obiekcie, gdzie zakończył zmagania na 21. miejscu. Ciężar odpowiedzialności za medale od wielkiego mistrza wzięli jednak młodsi koledzy - Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

Co za słowa Kamila Stocha. "Napisali coś pięknego"

Kamil Stoch został pominięty przez trenera Macieja Maciusiaka w składzie na konkurs duetów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Trzykrotny mistrz olimpijski pojawił się mimo to na skoczni, gdzie trzymał kciuki za Pawła Wąska i Kacpra Tomasiaka. Stoch jako pierwszy dowiedział się o odwołaniu trzeciej serii i medalu dla Polski. Po zawodach w rozmowie z Eurosportem w pięknych słowach skomentował srebro młodszych kolegów.

- Paweł z Kacprem napisali coś pięknego. Pokazali, że wszystko jest możliwe i z dnia na dzień może się odmienić. Warto wierzyć. Pracować ciężko i być dobrej myśli - w tak pięknych słowach Stoch w rozmowie z Eurosportem podsumował sukces kolegów z kadry.

"A kto powiedział, że polskie skoki narciarskie umierają?"

Wcześniej, w swojej wypowiedzi Kamil Stoch odniósł się do coraz częściej pojawiających się komentarzy o końcu polskich skoków narciarskich. Mistrz jest pewien, że nie musimy się martwić.

- A kto powiedział, że polskie skoki narciarskie umierają? Rzeczywiście początek sezonu się nie układał, choć Kacper pokazywał dobre skoki. Ale pewna historia się kończy, a inna dopiero rozpoczyna - stwierdził Kamil Stoch.

Kamil Stoch zakończy po tym sezonie swoją wielką karierę. Legendarny skoczek to m.in. trzykrotny mistrz olimpijski, mistrz świata, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli i trzykrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni.