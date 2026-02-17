Nowy wpis Vonn niesie się po sieci. Tak wygląda ponad tydzień po wypadku

Lindsey Vonn napisała wyjątkową kartę historii igrzysk olimpijskich, stając na starcie zjazdu z kontuzjowanym kolanem. Pokonała przeciwności losu, ruszyła mimo problemów zdrowotnych. Ale po kilku skrętach zaliczyła upadek - w efekcie złamała nogę, ale brak przedniego więzadła w kolanie nie miał wpływu na ten wypadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasiak, Wąsek i Stoch bohaterami w Predazzo! Tak witali ich kibice

Tak wygląda sytuacja Vonn tydzień po wypadku na IO

Amerykańska narciarka została zabrana z trasy helikopterem do szpitala. Od tego czasu regularnie publikuje zdjęcia i wideo z placówki medycznej, gdzie przechodzi serię operacji, które są konieczne do odbudowania uszkodzonej nogi.

Na najnowszym nagraniu widać, jak Vonn funkcjonuje w szpitalu. Jest przykuta do łóżka. Dlatego bliscy i personel medyczny muszą jej pomagać w podstawowych czynnościach, takich jak mycie się, spożywanie posiłków czy ruch. Ale widać, że Amerykanka może cieszyć się ogromnym wsparciem od najbliższych oraz od fanów w sieci. Najważniejsze dla niej, że jest zaopiekowana i powoli wraca do zdrowia. Nie traci dobrego humoru.

"Wdzięczna przyjaciołom, rodzinie, mojemu zespołowi i całemu personelowi medycznemu, dzięki którym wracam do siebie… Powoli wracam do życia, do podstaw i prostych rzeczy w życiu, które znaczą najwięcej. Uśmiechu. Śmiechu. Miłości" - przekazała Vonn w treści posta na Instagramie.

W godzinach nocnych czasu polskiego Vonn przyznała na Twitterze, że dalsze leczenie i rehabilitację będzie przechodziła w domu w Stanach Zjednoczonych. Została wypisana ze szpitala po czterech operacjach. Ale jeszcze nie jest w stanie ustać na nogach, o chodzeniu nie wspominając.

"Nie stanęłam na nogach od ponad tygodnia… Od mojego przejazdu leżę nieruchomo na szpitalnym łóżku. I chociaż jeszcze nie mogę ustać, powrót do ojczyzny to niesamowite uczucie. Ogromne podziękowania dla wszystkich we Włoszech za dobrą opiekę nade mną" - oznajmiła legendarna narciarka.

Jak donosi niemiecki dziennik "Bild", Vonn dostała w trakcie pobytu w szpitalu sporą liczbę pluszaków. Postanowiła je przekazać na oddział dziecięcy.

Zobacz też: To dlatego Polska zdobyła medal. Oto co stało się na wieży w Predazzo

Lindsey Vonn ma w swoim dorobku trzy medale olimpijskie - złoto w zjeździe i brąz w supergigancie z Vancouver oraz brąz w zjeździe z Pjongczangu.