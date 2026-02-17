Nowy wpis Vonn niesie się po sieci. Tak wygląda ponad tydzień po wypadku

Powrót na stronę główną
Dla wielu Lindsey Vonn jest bohaterką igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina 2026. Wystartowała mimo wszelkich przeciwności losu. Choć skończyła rywalizację z kolejną kontuzją, to niezmiennie inspiruje innych. Jej najnowszy wpis ze szpitala już szeroko poniósł się po sieci. "Powoli wracam do życia" - przyznała.
Lindsey Vonn napisała wyjątkową kartę historii igrzysk olimpijskich, stając na starcie zjazdu z kontuzjowanym kolanem. Pokonała przeciwności losu, ruszyła mimo problemów zdrowotnych. Ale po kilku skrętach zaliczyła upadek - w efekcie złamała nogę, ale brak przedniego więzadła w kolanie nie miał wpływu na ten wypadek.

Tak wygląda sytuacja Vonn tydzień po wypadku na IO

Amerykańska narciarka została zabrana z trasy helikopterem do szpitala. Od tego czasu regularnie publikuje zdjęcia i wideo z placówki medycznej, gdzie przechodzi serię operacji, które są konieczne do odbudowania uszkodzonej nogi.

Na najnowszym nagraniu widać, jak Vonn funkcjonuje w szpitalu. Jest przykuta do łóżka. Dlatego bliscy i personel medyczny muszą jej pomagać w podstawowych czynnościach, takich jak mycie się, spożywanie posiłków czy ruch. Ale widać, że Amerykanka może cieszyć się ogromnym wsparciem od najbliższych oraz od fanów w sieci. Najważniejsze dla niej, że jest zaopiekowana i powoli wraca do zdrowia. Nie traci dobrego humoru.

"Wdzięczna przyjaciołom, rodzinie, mojemu zespołowi i całemu personelowi medycznemu, dzięki którym wracam do siebie… Powoli wracam do życia, do podstaw i prostych rzeczy w życiu, które znaczą najwięcej. Uśmiechu. Śmiechu. Miłości" - przekazała Vonn w treści posta na Instagramie.

 

W godzinach nocnych czasu polskiego Vonn przyznała na Twitterze, że dalsze leczenie i rehabilitację będzie przechodziła w domu w Stanach Zjednoczonych. Została wypisana ze szpitala po czterech operacjach. Ale jeszcze nie jest w stanie ustać na nogach, o chodzeniu nie wspominając.

"Nie stanęłam na nogach od ponad tygodnia… Od mojego przejazdu leżę nieruchomo na szpitalnym łóżku. I chociaż jeszcze nie mogę ustać, powrót do ojczyzny to niesamowite uczucie. Ogromne podziękowania dla wszystkich we Włoszech za dobrą opiekę nade mną" - oznajmiła legendarna narciarka.

Jak donosi niemiecki dziennik "Bild", Vonn dostała w trakcie pobytu w szpitalu sporą liczbę pluszaków. Postanowiła je przekazać na oddział dziecięcy.

Lindsey Vonn ma w swoim dorobku trzy medale olimpijskie - złoto w zjeździe i brąz w supergigancie z Vancouver oraz brąz w zjeździe z Pjongczangu.

