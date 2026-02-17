Świątek znowu nie przegapiła sukcesu Polaków! Oto co zrobiła

Polska ponownie żyje skokami narciarskimi. Nasi zawodnicy mają fatalny sezon w Pucharze Świata, jednak wszystko odmieniły igrzyska olimpijskie, podczas których nasi reprezentanci zdobyli trzy medale. W poniedziałkowy wieczór (16 lutego) Kacper Tomasiak do indywidualnych sukcesów (srebro i brąz) dołożył wspólnie z Pawłem Wąskiem srebrne medale zdobyte w konkursie duetów.

Tomasiak i Wąsek ze srebrnymi medalami. Oto jak zareagowała Świątek

Wielki sukces Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska jest komentowany z wszelkich możliwych stron. Występy skoczków narciarskich w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 aktywnie śledzi Iga Świątek, która już wcześniej gratulowała młodszemu z naszych reprezentantów olimpijskich krążków.

Wiceliderka rankingu WTA zareagowała na medal Polaków na Instagramie. Świątek udostępniła na instagram stories grafikę Eurosportu, oznaczyła pod nią Wąska i Tomasiaka, dodając podpis "Gratulacje", do którego dołączyła trzy emotikony: klaszczących dłoni, ognia (symbolizuje energię, entuzjazm) oraz srebrnego medalu.

Iga Świątek reaguje na medal Pawła Wąska i Kacpra Tomasiaka Screenshot: Instagram Iga Świątek

Niezwykły zwrot akcji dał Polakom medal

Polscy skoczkowie w ciągu kilku chwil przeżyli prawdziwy rollercoaster. Po ostatnim skoku Kacpra Tomasiaka wydawało się, że szanse na medal przepadły. Nasz zawodnik oddał słaby skok przez fatalne warunki na skoczni. W Predazzo zaczęła się prawdziwa śnieżna zamieć, przez co Tomasiak miał słabą prędkość na progu. Chwilę po skoku Polaka pojawiła się jednak oficjalna decyzja, że konkurs został przerwany, a liczone będą wyniki po dwóch w pełni rozegranych seriach. Polacy zdobyli srebro, złoto wywalczyła Austria, a podium uzupełniła Norwegia.

Skoczkowie zakończyli już udział w igrzyskach. 22 lutego odbędą się indywidualne Mistrzostwa Polski w Wiśle. Zawodnicy do rywalizacji w Pucharze Świata wrócą dopiero 27 lutego. Odbędą się wówczas kwalifikacje do konkursu w Bad Mitterndorf.