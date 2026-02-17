To dlatego Polska zdobyła medal. Oto co stało się na wieży w Predazzo

Tego medalu mogło jednak nie być. I to z dwóch powodów. Po dwóch seriach zawodów Polacy zajmowali drugie miejsce, jedynie za Austrią. Najpierw w pierwszej grupie trzeciej rundy, po skoku Pawła Wąska, spadliśmy na czwarte miejsce. Nie wiemy, jak potoczyłyby się losy rywalizacji, gdyby Kacper Tomasiak dostał szansę na oddanie skoku w warunkach takich, jakie panowały w Predazzo do tego momentu. Może na szczęście dla nas te jednak diametralnie się zmieniły i Polak został puszczony przy fatalnej aurze, zupełnie niesprawiedliwie. Po naradzie jury po jego skoku konkurs zakończono, uznając tylko wyniki dwóch pierwszych serii.

Tak Horngacher przyjął decyzję o medalu dla Polski. Oto co stało się na wieży trenerskiej

Trzy drużyny, które zdobyły medale - złoty Austria, srebrny Polska i brązowy Norwegia - zyskały na całym zamieszaniu najbardziej. Największymi przegranymi byli Japończycy i Niemcy, których zawodnicy, odpowiednio Ren Nikaido i Philipp Raimund, oddali znakomite, ale ostatecznie anulowane skoki. Dlatego po wszystkim, zwłaszcza u tych drugich, pojawiło się sporo rozgoryczenia, co opisywaliśmy już w tym tekście.

Co ciekawe, Maciej Maciusiak twierdzi, że na wieży trenerskiej sama decyzja została przyjęta w miarę ze spokojem. - Na wieży panował już spokój. Po chwili przyszedł nawet Stefan Horngacher [trener Niemców]. Tak naprawdę nie wszyscy do końca wiedzieli, kto jakie miejsce zajął. My oczywiście wiedzieliśmy, że po czterech skokach byliśmy na drugim miejscu. Stefan zapytał, czy jesteśmy drudzy, i pogratulował. Wiadomo, że w innych reprezentacjach pojawiła się złość. Gdyby konkurs udało się dokończyć, Niemcy mogli nawet wygrać - przyznał polski szkoleniowiec.

Wszystko, co najważniejsze, na wieży trenerskiej działo się jednak wcześniej. Przed i po skoku Tomasiaka, tym, którego już nie ma w oficjalnych wynikach - na 124,5 metra. - Miało być dwóch przedskoczków, Georg Spaeth [Niemiec, asystent delegata technicznego zawodów na igrzyskach, członek jury konkursu, który jest łącznikiem między wieżą trenerską, a prowadzącymi rywalizację ] też nam nie przekazał informacji, że Kacper już siedzi na belce. Naszym zdaniem on był takim królikiem doświadczalnym. Widzieliśmy od razu po prędkości najazdowej, że skok będzie nieudany i wszyscy ruszyliśmy do Spaetha, mówiąc, że to jest nie fair. Gdyby tą ostatnią serię dokończono, byłoby to nie w porządku, a też niebezpieczne. Było bardzo miękko na zeskoku, nie było widać zielonej linii [wyznaczającej - w przybliżeniu - ile trzeba skoczyć, by objąć prowadzenie] - ocenił Maciusiak.

Maciusiak o anulowanym skoku Tomasiaka: "Ekstremum"

Reakcja polskiego sztabu i poruszenie na wieży trenerskiej na pewno wywarły presję na jury. Gdyby nie to, możliwe, że podjęto by inną, niesprawiedliwą decyzję. W końcu wszyscy na skoczni zgodnie powtarzali, że Tomasiak nie miał szans na dobry skok w tych warunkach.

Polak skakał po długim oczekiwaniu, przy sporym wietrze i śniegu. Był zmarznięty, a jury pozwoliło, żeby oddał skok wręcz przysypany śniegiem. Śnieg zalegał też w torach i sprawił, że przy takim stanie najazdu próba Tomasiaka nie mogła być dobra. - To było ekstremum. Na progu osiągnął prędkość 91 kilometrów na godzinę, a wiemy, jak to wcześniej wyglądało [prędkości były o kilka km/h większe]. No, ale cóż, można powiedzieć, że taki mamy klimat. Dobrze, że teraz możemy tu w normalnej pogodzie rozmawiać [śnieżyca skończyła się kilkanaście minut po przerwaniu zawodów]. Brak mi słów. Jest taka duma z nas wszystkich, że się udało. Nawet nie, że się udało, bo w całych tych igrzyskach pokazywaliśmy dobre skoki i nimi zawodnicy po prostu ten medal wyrwali - ocenił Maciej Maciusiak.

Koniec końców Polska zdobyła na tych igrzyskach trzy medale w skokach narciarskich. To niebywałe osiągnięcie, jeśli spojrzymy, jak wcześniej układał się nasz sezon. Ta zima i okres poprzednich kilkunastu miesięcy były bardzo trudne, ale los chyba wynagrodził Polakom za to, co przez ten długi i trudny okres wycierpieli. Teraz mogą świętować.