Tak Tomasiak przeszedł do historii! Dołączył do największych Polaków

To był piękny wieczór dla polskich kibiców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. W poniedziałek Biało-Czerwoni w składzie Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal w konkursie duetów. "Gigantyczne emocje w konkursie duetów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Polacy w śnieżycy zdobyli srebrny medal! Konkurs zakończył się po dwóch rundach, w końcówce anormalne warunki atmosferyczne storpedowały zawody" - pisał w relacji z zawodów Sport.pl.

Trzeci medal Kacpra Tomasiaka! Przeszedł do historii polskiego sportu

Dla Pawła Wąska to był pierwszy medal olimpijski w jego karierze. Kacper Tomasiak ma już aż trzy medale, w dodatku wszystkie zdobyte na ZIO 2026 (wywalczył też srebrny na skoczni normalnej i brązowy na dużej).

Tomasiak przeszedł do historii polskiego sportu. Został pierwszym polskim skoczkiem, któremu udało się wywalczyć aż trzy medale na jednych igrzyskach! Dotychczas Kamil Stoch na dwóch igrzyskach sięgał po dwa medale (dwa złota w Soczi w 2014 roku na skoczni normalnej i dużej oraz złoto indywidualnie i brąz w drużynie w Pjongczang w 2018).

Tomasiak został też pierwszym polskim mężczyzną-sportowcem w historii z trzema medalami w jednych igrzyskach. Wcześniej dokonały tego trzy kobiety: Justyna Kowalczyk (Vancouver 2010), Otylia Jędrzejczyk (Ateny 2004) i Irena Szewińska (Tokio, 1964).

Tomasiak dołączył też do niesamowicie elitarnego grona polskich sportowców, którzy mają minimum trzy medale zimowych igrzysk olimpijskich. Są to Justyna Kowalczyk (5), Adam Małysz oraz Kamil Stoch (po 4.).

19-latek awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji Polaków z największą liczbą medali na zimowych igrzyskach olimpijskich. Tuż za nim z dwoma medalami są: Zbigniew Bródka, Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska oraz Dawid Kubacki.

