Tusk oszalał ze szczęścia po medalu Tomasiaka i Wąska. "Wreszcie"

Polscy skoczkowie znów dali nam gigantyczne powody do radości. Biało-czerwoni w konkursie duetów sięgnęli po srebrny medal! W konkursie, który nie został dokończony z powodu anormalnych warunków atmosferycznych (gęsty śnieg i mocny wiatr), sędziowie uznali wyniki po dwóch rundach. Polacy przegrali tylko z kapitalnie dysponowanymi Austriakami. "Gigantyczne emocje w konkursie duetów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Polacy w śnieżycy zdobyli srebrny medal! Konkurs zakończył się po dwóch rundach, w końcówce anormalne warunki atmosferyczne storpedowały zawody" - pisał Sport.pl w relacji z zawodów.

Donald Tusk oszalał ze szczęścia po medalu Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska. "Wreszcie"

Sukces Polaków tuż po konkursie skomentował Donald Tusk. Zamieścił krótki wpis w mediach społecznościowych.

"Wreszcie szczęście po naszej polskiej stronie! Jest srebro! Brawo Kacper, brawo Paweł!" - napisał Tusk w serwisie X i dodał trzy emotikonki braw.

Wpis Donalda Tuska w niecałe 30 minut zebrał prawie 200 komentarzy i ponad 2 tysiące polubień.

Dla reprezentacji Polski to trzeci medal na tych igrzyskach w skokach narciarskich. Wcześniej dwa medale - brązowy na skoczni dużej i srebrny na normalnej wywalczył Kacper Tomasiak.

