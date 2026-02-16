Oto klasyfikacja medalowa po sukcesie polskich skoczków. Jest pięknie!

W poniedziałek 16 lutego polscy kibice znów zasiedli przed telewizorami, by dopingować polskich olimpijczyków. Tym razem o emocje mieli zadbać zawodnicy w narciarstwie alpejskim, short tracku, ale też skoczkowie.

Klasyfikacja medalowa po konkursie skoków. Które miejsce zajmują Polacy?

Michał Jasiczek nie skończył pierwszego przejazdu slalomu olimpijskiego, zaś w short tracku - w eliminacjach - przepadł Michał Niewiński. Z nadziejami na sukces trzeba było poczekać do 19:00 i przenieść się na skocznię narciarską.

Wieczorem uwaga wszystkich przeniosła się na skocznię w Predazzo, gdzie odbył się konkurs duetów. Już w pierwszej serii Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i po swoich pierwszych skokach zajmowali 3. miejsce. Wyprzedzali ich tylko Austriacy i Słoweńcy, a Biało-Czerwoni plasowali się przed Niemcami i Japonią. Po drugiej serii Polacy zajęli drugą pozycję, a przez nagły atak śnieżycy trzecia runda nie została dokończona i za oficjalne wyniki uznano te po drugiej serii. Co oznaczało ogromny sukces Tomasiaka i Wąska!

A jak wygląda klasyfikacja medalowa po tym, co wydarzyło się w poniedziałkowy wieczór? Niezagrożona, bez zaskoczenia, prowadzi Norwegia. Bardzo dobrze radzą sobie także Włosi, którzy zdobyli 22 medale. Podium uzupełniają Holendrzy. A Polska dzięki trzeciemu srebru wyprzedziła Chiny, które mają po dwa srebra i brązy.

Przypomnijmy, że wcześniej dla Polski medale zdobywali Tomasiak - srebro na skoczni normalnej i brąz na dużej skoczni, a także Władimir Semirunnij, który został wicemistrzem olimpijskim na 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim.

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026 [stan na 16 lutego]: