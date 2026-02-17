Tragedia na igrzyskach. 18-latek uderzył głową o ziemię. "Leżał nieruchomo"

Zawody w konkurencji big air potrafią być niezwykle emocjonujące i widowiskowe. Fiński narciarz Elias Lajunen przyjechał na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie jako debiutant, ale także z pewnym ciężarem oczekiwań na swoich barkach. Elias jest synem Samppy Lajunena, który zachwycił fanów, zdobywając trzy złote medale olimpijskie w Salt Lake City (2002). Presja na 18-latku była zatem wysoka.

Fatalny wypadek Lajunena. "Leżał nieruchomo na śniegu"

Wszyscy czekali na występ Lajunena. Nie chodziło tylko o ciekawość, ale też o to, że pierwotnie wydawało się, iż tego zawodnika w kadrze olimpijskiej nie będzie. Początkowo dołączono go do fińskiej reprezentacji B, ale później - pod koniec stycznia - zyskał miejsce w kadrze olimpijskiej. Dlatego część fanów zastanawiała się, czy Lajunen udowodni, iż zasługiwał na start we Włoszech.

"Jednak świętowanie jego startu przerodziło się w śmiertelną ciszę, przywołując dramat upadków takich jak u Lindsey Vonn. Czas jakby się zatrzymał, gdy 18-letni akrobata stracił panowanie w locie i gwałtownie na śnieg spadł po skoku z 40 metrów" - czytamy w dzienniku "AS"

"Lajunen leżał nieruchomo na śniegu. Wkrótce ratownicy medyczni i fińska ekipa ratunkowa pospieszyli mu z pomocą" - pisał z kolei serwis iltalehti.fi.

To prawdziwy cud. Lajunen bez większych obrażeń

Wszyscy zamarli po upadku utalentowanego zawodnika, ale później sztab reprezentacji Finlandii przekazał, że 18-latek został wypisany ze szpitala i powrócił już do wioski olimpijskiej.

- Elias został bardzo dokładnie zbadany i czuje się dobrze. Obecnie dochodzi do siebie po uderzeniu w głowę. Chcielibyśmy podziękować włoskiej organizacji wyścigu za bardzo profesjonalną opiekę - mówi fiński lekarz reprezentacji Sikri Tukiainen w komunikacie przesłanym mediom (cyt. iltalehti.fi).

"AS" pisze z kolei o tym, że doszło do lekkiego wstrząśnienia mózgu i oczywiście do potłuczeń. Trzeba jednak mówić o cudzie. Ten wypadek mógł skończyć się tragicznie.