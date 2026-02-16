Ujawnił się sensacyjny kandydat do medalu! Oto co zrobili Polacy

Srebrny medal na skoczni normalnej i brązowy na skoczni dużej Kacpra Tomasiaka. Całkiem niezły wynik Pawła Wąska na dużym obiekcie. To wszystko składa się na nadzieje medalowe polskich kibiców w konkursie duetów mężczyzn.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura w polskiej ekipie na igrzyskach. Pozowski: Czuję niesmak. To jak słynne bilety Błaszczykowskiego

Tak poszło Polakom w serii próbnej. Będzie kolejny medal?

Adam Bucholz z portalu skijumping.pl przeliczył zresztą wyniki z konkursu indywidualnego na skoczni dużej, tak jakby był to konkurs duetów. Polacy w takim wypadku zajęli 4. miejsce z zaledwie dwoma punktami straty do brązowego medalu. Dziś już nie będą liczyć się analizy, a rzeczywiste skoki. Jak poszło Polakom w serii próbnej przed konkursem?

Paweł Wąsek skakał jako pierwszy z Polaków i poszło mu całkiem dobrze - wylądował na 130 metrze - i chwilę po swoim skoku zajmował trzecie miejsce.

Mocny skok oddał Ilja Miziernych. Kazach ponownie pokazał, że duża skocznia w Predazzo mu sprzyja i w serii próbnej oddał najdłuższy skok - 135 metrów.

Kacper Tomasiak niestety nie skoczył najlepiej, miał też problemy przy lądowaniu i wylądował na 125,5 metrze. Młody skoczek odzyskał sporo punktów za wiatr, ale ostatecznie zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej (79,6 pkt). Jedną pozycję niżej skończył Paweł Wąsek (78,5 pkt). Warto wspomnieć, że w serii próbnej nie brali udziału Domen Prevc oraz reprezentanci Japonii.

Bardzo dobrze poszło reprezentantom Włoch, którzy niespodziewanie zajęli drugie miejsce! Giovanni Bresadola był piątym najlepszym skoczkiem w serii próbnej (133,5m, 81,6 pkt), a jego rodak Alex Insam był dziewiąty (134,5m, 80,4 pkt). Reprezentacja Polski ostatecznie skończyła na czwartej pozycji, tuż za Austriakami.

Wyniki serii próbnej:

Norwegia - 169,8 pkt Włochy - 162 pkt Austria - 158,6 pkt Polska - 158,1 pkt Kazachstan - 157,7 pkt Szwajcaria - 156,3 pkt Finlandia - 153,5 pkt USA - 151,4 pkt Niemcy - 150,3 pkt Estonia - 133,1 pkt Ukraina - 120,7 pkt Turcja - 119,4 pkt Francja - 107,7 pkt Chiny - 95,3 pkt Rumunia - 78,7 pkt Słowenia - 71 pkt

Początek konkursu duetów mężczyzn w skokach narciarskich o godzinie 19:00. Zachęcamy do śledzenia rywalizacji skoczków na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.