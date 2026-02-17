Wystarczyły sekundy. Tyle największa gwiazda igrzysk zarobiła za jeden gest

Jutta Leerdam jest jedną z największych gwiazd holenderskiej kadry na zimowych igrzyskach olimpijskich. Łyżwiarka szybka imponuje kibicom nie tylko umiejętnościami, ale także urodą. W niedzielę co prawda nie zdobyła swojego drugiego złota na tych igrzyskach, ale i tak ma prawo być bardzo zadowolona. Przegrała tylko z wybitną rodaczką Femke Kok i zgarnęła srebro. Cenne może być także dla niej to, co zrobiła po zakończeniu swojego wyścigu.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego o wypowiedzi Andżeliki Wójcik: To kłamstwo, za które powinna przeprosić trenerów

"Sztuczka" Leerdam zapewni jej fortunę? Zaskakujące informacje

Przypływ gotówki holenderskiej zawodnicze może zapewnić... logo Nike na biustonoszu sportowy. Prezentowanie tego typu rzeczy jest zabronione na igrzyskach olimpijskich z wyjątkiem logo producenta sprzętu (na przykład holenderska federacja jest sponsorowana przez Filę). Leerdam znalazła specjalny sposób na pokazanie swojego prywatnego sponsora.

Po przekroczeniu linii mety, jak zwykle, rozpięła na chwilę zamek w stroju startowym. Na oczach wszystkich na moment ukazało się logo Nike. I okazuje się, że mogą iść za tym ogromne pieniądze.

- Podejrzewam, że otrzyma od Nike około 850 tysięcy euro - powiedziała holenderskiej gazecie "AD" Frederique de Laat, założycielka Branthlete, firmy specjalizującej się w marketingu i wspieraniu lekkoatletek. Sprawę Leerdam opisuje m.in. austriacki "Kronen Zeitung".

Jake Paul partnerem wybitnej łyżwiarki

Leerdam ma obecnie 6,2 mln obserwujących na Instagramie. Meindert Schut z magazynu "Quote" poinformował, że pojedynczy sponsorowany post zawodniczki może osiągać wartość nawet 62 tys. euro.

Nie ma co ukrywać, że na jej globalne zasięgi wpływa także jej sytuacja prywatna. Partner Holenderki to Jake Paul, amerykański influencer i bokser.

Leerdam jest już obecnie spełnioną sportsmenką. Na tegorocznych igrzyskach wywalczyła złoto olimpijskie, a przecież ten krążek był ostatnim elementem, którego brakowało jej po siedmiu tytułach mistrzyni świata i sześciu złotych medalach na mistrzostwach Europy.