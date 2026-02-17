Żadna tajemnica, kim jest dziewczyna Semirunnija

Władimir Semirunnij w sierpniu 2025 roku odebrał polski paszport i od razu rozpoczął naukę "Mazurka Dąbrowskiego". Okazję do sprawdzenia swoich umiejętności miał w styczniu, gdy zdobył złoty medal mistrzostw Europy na dystansach. Na igrzyskach do tytułu zabrakło nieco ponad pięciu sekund, ale srebro to i tak wielkie osiągnięcie dla 23-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Fortuna o wielkim sukcesie Władka Semirunnija! "Ja najeździłem się do sowietów i widziałem, że to dobrzy ludzie są"

Oto dziewczyna Semirunnija. "To siostra mojego przyjaciela"

Zmagania Semirunnija o marzenia śledziła m.in. jego dziewczyna Klaudia. Wspominał o niej podczas wywiadów. Polsat Sport z okazji walentynek przygotował reportaż o tej parze. W trakcie rozmowy ujawnili, jak sie poznali.

- Pierwszy raz się zobaczyliśmy jak przyjechałam na pociąg po ciebie i po mojego brata - powiedziała dziewczyna. - Później trochę się mijaliśmy na imprezach - dodała. Semirunnij wtrącił, że Klaudia jest siostrą jego najbliższego przyjaciela z Tomaszowa Mazowieckiego, również panczenisty z kadry młodzieżowej, Mikołaja.

Początkowo istniała pewna bariera. Semirunnij przyznał, że nie miał problemu z rozmową, natomiast trudniej było mu pisać w języku polskim. Zdradził, że na pierwszych randkach to głównie Klaudia mówiła, a on słuchał.

- Każdy, kto go zna, powie, że jest dobrym człowiekiem. Mimo tego, że tyle osiągnął i tyle przeszedł, jest normalnym fajnych facetem - tłumaczyła.

Trzy medale Polaków na ZIO 2026

Władimir Semirunnij był drugim polskim medalistą ZIO 2026. Wcześniej również po srebro sięgnął 19-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak. Ten sam zawodnik wywalczył później jeszcze brąz na dużym obiekcie w Predazzo. Impreza potrwa do 22 lutego.