Rywal zaatakował Polaka na ostatnich metrach! Ależ emocje w ćwierćfinale

- Nie boję się powiedzieć, że "na igrzyska przyjechałem po medal", nie boję się o nim rozmawiać. Bo przecież robię wszystko, by ten krążek wywalczyć. Z drugiej strony wiem też, że mam dopiero 22 lata i przede mną wiele startów. Ale czemu nie spróbować już teraz? - mówił przed startem zmagań w short tracku Michał Niewiński. Na 1000 m było świetnie, skończyło się finałem B i 9. miejscem. W sztafecie mieszanej Polacy odpadli w ćwierćfinale.

W poniedziałek ruszyła rywalizacja na 500 m. W czwartym biegu zaprezentował się 81. zawodnik klasyfikacji generalnej tej konkurencji w Pucharze Świata Felix Pigeon. Niewiński, który plasuje się na 12. pozycji, wystąpił w szóstej serii. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskało dwóch pierwszych zawodników, a czterech kolejnych z najlepszymi czasami.

Wyniki Polaków w eliminacjach

Felix Pigeon ruszał z drugiego toru. Zaraz po starcie zajął miejsce za plecami Chińczyka Shaonga Liu i w takiej kolejności panowie dojechali do mety. Na ostatnich metrach próbował zaatakować Koreńczyk Daeheon Hwang, ale Polak sprytnie wstawił nogę i finiszował jako drugi z czasem 41.179 s.

Michał Niewiński już po starcie został zamknięty i spadł na ostatnią pozycję. Szybko awansował, ale tylko na trzecie miejsce. Niezagrożeni nie byli Melle van t' Wout oraz Thomas Nadalini i to oni zapewnili sobie bezpośredni awans do finału. Rezultat Polaka (41.174) dawał mu w tym momencie 2. miejsce wśród "lucky loserów" i musiał czekać na pozostałe rozstrzygnięcia. Niestety zabrakło, bo w sumie aż trzech zawodników zostało awansowanych w związku z upadkami spowodowanymi przez przeciwnika. 22-latka nie będziemy oglądać w dalszych etapach!

Kiedy ćwierćfinały 500 m mężczyzn?

Ćwierćfinały na dystansie 500 m odbędą się w środę 18 maja o godz. 20:15.

Wcześniej w poniedziałek odbyły się ćwierćfinały kobiet na 1000 m. Gabriela Topolska niestety zajęła ostatnie miejsce i nie zobaczymy jej w kolejnych etapach.