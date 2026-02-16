Jeden moment zadecydował. Oto co zrobiła Polka w ćwierćfinale

Za nami już tydzień rywalizacji na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Polska jak dotąd zdobyła trzy medale. Dwa wywalczył Kacper Tomasiak (srebrny i brązowy), a jeden Władimir Siemirunnij (srebro). Kibice mają jednak nadzieje na więcej. W poniedziałek przed szansą stanęła Gabriela Topolska, wicemistrzyni świata z Pekinu (2025), a także brązowa medalistka z mistrzostw Europy z Drezna (2025).

Półfinał nie dla Gabrieli Topolskiej

Kilka dni temu Polka nie poradziła sobie najlepiej na dystansie 500 m. Popełniła mały błąd w eliminacjach, przez co na metę wpadła jako ostatnia. To zaowocowało brakiem awansu do ćwierćfinału. Nie był to dla niej jednak koniec zmagań. Wystartowała też na 1000 m. W sobotę wzięła udział w eliminacjach. Tym razem szczęście się do niej uśmiechnęło, choć przeżyła chwile grozy. "Reprezentantka Polski pokazała ogromny charakter, bo choć leżała już na lodzie po kolizji z jedną z rywalek, to udało jej się dojechać na metę z drugim czasem" - relacjonował Dominik Stachowiak ze Sport.pl.

Topolska jako jedyna Polka awansowała do ćwierćfinału. A ten odbył się właśnie dziś. Topolska wystąpiła już w pierwszym z biegów. Razem z nią startowały wielkie postaci: Choi Min-jeong, Kim Boutin, Chiara Betti i Arianna Fontana, 13-krotna medalistka igrzysk. - Lwica Gabi chce pokazać się z jak najlepszej strony, choć zadanie nie będzie łatwe, ale na pewno powalczy. Rywalki to głównie sprinterki - podkreślali komentatorzy.

Jak jej poszło? Tempo było dość spokojne, ale Polka od początku jechała na ostatniej pozycji. Później rywalki przyspieszyły. Dodatkowo najpewniej doszło do kontaktu Topolskiej z jedną z rywalek. To wybiło ją z rytmu, straciła dużo dystansu. W związku z tym dobiegła do mety jako ostatnia. To już koniec jej marzeń o medalu. Nie awansowała do półfinału. Wygrała Fonfana, przed Choi i Boutin.

Wynik I ćwierćfinału na 1000 m (short track):

Arianna Fontana - 1:28.613 Choi Min-jeong - 1:28.752 Kim Boutin - 1:28.907 Chiara Betti - 1.29:065 Gabriela Topolska - 1:31.541.

Kolejne ćwierćfinały zostaną rozegrane wkrótce. Za to półfinały zaplanowano na godzinę 11:57 i 12:01.