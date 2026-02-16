Polacy podczas tegorocznych igrzysk we Włoszech zdobyli trzy medale: dwa srebrne i jeden brązowy. Srebro w wyścigu na 10 000 m wywalczył panczenista Władimir Siemirunnij, drugie miejsce na normalnej skoczni i trzecie na dużej padło łupem Kacpra Tomasiaka. Co ciekawe, 19-latek może powiększyć swój dorobek medalowy i jednocześnie zapisać się w historii. Stanie się tak, gdy dziś zdobędzie krążek w rywalizacji duetów. Jeszcze nigdy żaden polski skoczek nie przywiózł z igrzysk trzech medali.

Piotr Żyła nie ma wątpliwości. Kacper Tomasiak będzie liderem przez lata

Dotychczas po dwa krążki olimpijskie zdobywali Adam Małysz (Salt Lake City 2002, Vancouver 2010) oraz Kamil Stoch (Soczi 2014, Pjongczang 2018). Kacper Tomasiak, jeśli wywalczy kolejny medal, dokona tego, co nie udało się wcześniejszym liderom biało-czerwonej kadry skoczków. Czy w związku z ogromnymi i dość niespodziewanymi sukcesami 19-latkowi grozi "sodówka"?

- Nie, absolutnie nie ma mowy. Nie odleci, a jeżeli tak się stanie, to go spacyfikujemy! Znając go, jestem przekonany, że będzie unosił się w powietrzu tylko na skoczni. Posiedzieliśmy chwilę po jego sukcesie na małej skoczni, była lampka szampana, ale z głową. Nie mogliśmy pozwolić sobie na długie świętowanie. Przyjdzie na to czas po sezonie - powiedział WP SportowymFaktom Piotr Żyła.

39-latek nie ma wątpliwości co do potencjału Kacpra Tomasiaka. Na pytanie, czy to skoczek na miarę Adama Małysza i Kamila Stocha, Żyła odpowiedział:

- Tak mi się wydaje. Ma wszystko, żeby być na szczycie przez długi czas. Powinien to udźwignąć, jeszcze dużo dobrego przed nim.

W ocenie trzykrotnego mistrza świata Kacper Tomasiak był jednym z faworytów konkursu na dużym obiekcie w Predazzo. - Faworytem był dla mnie Domen Prevc. Tak sądziłem, że może być podobnie z Kacprem - że będzie robił swoje, tak jak na małej skoczni, bez przywiązania wagi do tego, co dzieje się dookoła i tym sposobem dojdzie do podium. Stawiałem też na Stefana Krafta w trójce - podkreślił Piotr Żyła.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek staną przed szansą zdobycia kolejnego medalu dla Polski. Dziś 16 lutego o godzinie 19 powalczą na dużym obiekcie w Predazzo w konkursie duetów. Zapraszamy do śledzenia na żywo relacji tekstowej na stronie Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.