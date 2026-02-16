Polak wręcz eksplodował na igrzyskach! "Nie jest źle, jest bardzo źle"

Igrzyska olimpijskie to najważniejsza impreza czterolecia i sportowcy chcą się w niej pokazać z jak najlepszej strony. Nie zawsze wychodzi. Emocje buzują i niekiedy muszą znaleźć ujście. Przy okazji takich zawodów zawsze wychodzą na jaw "brudy" przez lata zamiatane pod dywan.

Saneczkarki Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska chciały przekuć swój sukces (6. miejsce) w zmiany, krytykując związek za konieczność jazdy na starym sprzęcie. Andżelika Wójcik po rozczarowaniu i zajęciu 11. miejsca zdradziła, że została całkiem sama i do tak ważnych zawodów przygotowywała się sama. Wściekły po nieudanym występie był też Konrad Badacz.

Badacz: "Mam ochotę wyrzucić narty do lasu"

23-letni biathlonista w niedzielę zajął 43. miejsce w biegu pościgowym. Zawodnik znakomicie strzelał, mając tylko jedno pudło, podobnie jak zwycięzca tej rywalizacji Szwed Martin Ponsiluoma. Biegowo było jednak koszmarnie. Po zmaganiach odważnie stanął przed kamerami TVP Sport i wylał z siebie całą złość.

- Żebym nie powiedział brzydkich słów, określę to tak: nie jest źle, jest bardzo źle. W takiej złej dyspozycji jestem biegowo, że biegnę i… nie wiem. Mam ochotę zdjąć narty, wyrzucić je do lasu. Jest mi przykro, jestem zły. Wiele mam w głowie na ten temat - wypalił Badacz, nie potrafiąc wskazać jednej przyczyny takiej dyspozycji.

- Myślę, że wiele rzeczy mogło się na to złożyć. Chyba najgorsze w tym wszystkim to, że nie do końca mam poczucie winy. Przed igrzyskami miały być trochę inne plany. A były one zmieniane ze względu na dyspozycję innych, a nie moją. Jestem zły - dodał. Zostało to odebrane jako krytyka sztabu szkoleniowiego oraz kolegów z kadry.

"Sztafeta mnie nie interesuje" Badacz prostuje swoje słowa

Badacz nie zakwalifikował się do biegu masowego. Jego los podzielili pozostali Polacy, Grzegorz Galica oraz Jan Guńka. Przed nimi jeszcze sztafeta, ale o niej Badacz... nie chce na razie słyszeć.

- Sztafeta? Nie interesuje mnie to już trochę. Nie wiem, co zrobię. Po sezonie może podejmę jakieś radykalne kroki - grzmiał.

23-latek najwyraźnie uznał, że przesadził, a jego słowa mogły zostać bardzo źle odebrane przez trenerów i kolegów. Postanowił się z nich wytłumaczyć.

"Odnosząc się do wywiadu, którego udzieliłem na gorąco po starcie pod wpływem emocji. Chciałbym wyjaśnić, że wbrew temu, jak mogło być to zinterpretowane, nie ma w naszym teamie żadnych konfliktów, a na sztafecie dam z siebie 100 proc. jak na sportowca przystało. Proszę o zrozumienie mojej złości, którą odczuwam tylko w stosunku do siebie" - napisał na portalu X.

Konrad Badacz cztery razy pojawiał się na olimpijskich trasach we Włoszech. W biegu indywidualnym zajął 49. miejsce, a w sprincie był 57. Sztafeta mieszana z jego udziałem uplasowała się na 9. pozycji.