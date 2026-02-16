Anamarija Lampić jeszcze do niedawna należała do czołowych biegaczek narciarskich świata. Wywalczyła nawet srebro mistrzostw świata w Seefeld 2019 w sprincie drużynowym i dwa brązowe medale dwa lata później w Oberstdorfie. Z kolei w sezonie 2020/21 odebrała małą Kryształową Kulę za sprinty. Cztery lata temu Lampić podjęła jednak radykalny krok. Postanowiła zmienić dyscyplinę sportu i zaczęła trenować biathlon. Efekt? Najlepiej oddają go wyniki na igrzyskach w Mediolanie.

Była gwiazdą biegów narciarskich. Tak jej poszło w nowej dyscyplinie. "Przerosło oczekiwania najgorszych pesymistów"

W pierwszym starcie w biegu na 15 km Słowenka zajęła dopiero 75. miejsce. Z kolei w swojej koronnej konkurencji - sprincie na 7,5 km spisała się jeszcze słabiej. Była 78. Do biegu pościgowego w ogóle się nie zakwalifikowała. - Nikt nie spodziewał się aż takiej porażki na igrzyskach olimpijskich. To, co Lampić pokazała na tych igrzyskach, przerosło oczekiwania najgorszych pesymistów - napisał o niej słoweński portal svet24.si.

Powodem kiepskich rezultatów było rzecz jasna słabe strzelanie. Już na pierwszym spudłowała cztery z pięciu strzałów. Z kolei w sprincie odbywały się jedynie dwie rundy na strzelnicy i obu zaliczyła po trzy pudła. Pod tym względem była najgorsza w całej stawce. Nic więc dziwnego, że w swoim kraju spotkała ją olbrzymia krytyka. Wspomniany portal zdobył się na wyjątkowo ostre słowa. - Lampić hańbi swoje imię - napisał bez ogródek. - Jeśli jesteś tak słabym strzelcem, jak Anamarija, to nie masz szans na sukces - stwierdzili dziennikarze.

Słoweńcy wściekli na Lampić. Piszą o tym wprost. "Zmarnowała karierę"

Ci nie ukrywali bowiem żalu, że Lampić zmieniła dyscyplinę. Ich zdaniem: "zmarnowała karierę biegową, pełną zwycięstw i medali". Trudno się jednak z tym nie zgodzić. Pokazują to m.in. wyniki na wcześniejszych igrzyskach olimpijskich. W Pjongczangu Lampić potrafiła zająć szóste miejsce w sprincie drużynowym, czy siódme w indywidualnym. Cztery lata później w Pekinie jej najlepszym startem była 12. pozycja. W Mediolanie nawet się do takich rezultatów nie zbliżyła.

Słoweńcy zaczęli więc zastanawiać się, czy nie byłoby lepiej, gdyby Lampić w wieku 30 lat wróciła do biegów. - Cztery lata po zmianie dyscypliny można z pewnością stwierdzić, że była to błędna decyzja. (...) Może powinna odrzucić broń i ponownie skupić się na biegach narciarskich. Głównie przynosi wstyd swojemu sportowemu imieniu - podsumowali.