Kacper Tomasiak może przejść do historii ZIO! To będzie jego dzień?

Reprezentacja Polski ma już trzy medale wywalczone na zimowych igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. Srebrny krążek zdobył panczenista Władimir Semirunnij, a dubletem w skokach narciarskich popisał się debiutujący w imprezie tej rangi Kacper Tomasiak. 19-latek w poniedziałek może napisać piękną historię polskiego sportu!

Tomasiak z trzecim medalem?

O godz. 19 ruszy konkurs duetów. Maciej Maciusiak postawił na parę Tomasiak - Paweł Wąsek i jeśli biało-czerwoni staną na podium, pierwszy z nich zostanie pierwszym skoczkiem w biało-czerwonych barwach, który przywiezie z jednych igrzysk aż trzy medale! Do tej pory po dwa krążki sięgali Adam Małysz (Salt Lake City, Vancouver) i Kamil Stoch (Soczi, Pjongczang).

We wtorek przyglądać będziemy się ponadto m.in. rywalizacji w short tracku. Na 1000 m wystartuje Gabriela Topolska. Ćwierćfinały rozpoczną się o godz. 10. Wieczorem (godz. 20) w programie dowolnym zaprezentuje się para taneczna Julia Szczecinina i Michał Woźniak. Po programie krótkim Polacy zajmują 15. miejsce.

W dzisiejszym programie "Studio Cortina" naszymi gośćmi będą Apoloniusz Tajner - były prezes Polskiego Związku Narciarskiego oraz dziennikarz TVP Sport Dawid Brilowski.

Będą też tradycyjnie łączenia na żywo z naszymi korespondentami we Włoszech, dziennikarzem Sport.pl Dominik Wardzichowskim oraz dziennikarzem TOK FM Przemysławem Pozowskim.