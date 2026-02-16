Największa gwiazda igrzysk grzmi. Tak ją potraktowali

Eileen Gu to 22-letnia legenda narciarstwa dowolnego. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku zdobyła dwa złote oraz jeden srebrny medal. W trakcie trwających obecnie we Włoszech igrzysk, narciarka obroniła srebrny krążek w slopestyle'u, a już w poniedziałek 16 lutego stanie na starcie finału big air. Ponadto Chinka powalczy o obronę tytułu w halfpipe.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

"Zdradziła" USA, a teraz chce powtórzyć wyczyn medalowy

W 2019 roku urodzona w USA zawodniczka zdecydowała się na zmianę narodowych barw - Stany Zjednoczone zamieniła na Chiny. Jej decyzja spotkała się z wielkim poruszeniem. Do dziś część polityków zza Oceanu nie może jej wybaczyć "zdrady". Sama zainteresowana nie komentuje swojego statusu obywatelskiego, co od czasu do czasu wznieca emocje. Sylwetkę Elieen Gu szerzej opisał Dominik Senkowski na łamach "Sport.pl: Zdradziła USA, zarabia więcej niż Świątek. Cały świat zastanawia się, kim jest.

Większość zawodniczek startuje w dwóch konkurencjach podczas igrzysk (slopestyle oraz big air), jednakże reprezentantka Chin zdecydowała się po raz kolejny stanąć na starcie w trzech konkurencjach, dokładając do tego halfpipe. Nieoczekiwanie w przygotowaniach do obrony tytułu w ostatniej z nich mogą jej przeszkodzić finały big air, które zostały zaplanowane w tym samym czasie, co jeden z treningów halfpipe.

Chińska gwiazda narciarstwa poskarżyła się na harmonogram imprezy w wywiadzie, cytowanym przez francuski portal "rmcsport.bfmtv.com". "Niestety, finały big air i treningi w halfpipe'ie odbywają się w tym samym czasie, co oznacza, że stracę cały dzień treningów. Ta decyzja jest dla mnie rozczarowująca, ponieważ wydaje się sprzeczna z duchem Igrzysk. Odważenie się na bycie jedyną kobietą startującą w trzech konkurencjach nie powinno być karane" - przyznała.

Sprzeciw organizatorów

Jak wspomniała, prosiła organizatorów o możliwość dołączenia do innych sesji treningowych, bądź godzinny indywidualny trening. "Prosiłam o uczciwe rozwiązania, takie jak dołączenie do treningu ze snowboardzistami lub chociaż poświęcenie godziny na indywidualny trening, ale bezskutecznie" - kontynuowała.

Eileen Gu zdobyła podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo srebrny medal w slopestyle'u. Do poniedziałkowego finału big air awansowała z drugim czasem w trakcie sobotnich kwalifikacji. W tym samym czasie, kilkaset metrów dalej odbędzie się pierwszy z trzech dni treningowych w halfpipe.