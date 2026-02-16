- IIHF kieruje Francuz, Luc Tardif. To prawdziwy łajdak. Dlaczego? Bo Francja wywalczyła miejsce Rosji na igrzyskach olimpijskich. Naszym planem jest pozwanie ich i zmiażdżenie w drobny mak - grzmiał kilka dni temu Michaił Diegtiariew, minister sportu w Rosji, a także szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ROC). Polityk był wściekły, że mimo zaleceń MKOl jego nacja nie została dopuszczona do rywalizacji na ZIO we Włoszech. A przecież to jedna z najsilniejszych drużyn - w 2018 roku sięgnęła po tytuł, a cztery lata później wywalczyła srebro. Teraz Rosjanie triumfują - ich główny "wróg" ponosi sromotne porażki na igrzyskach.

Rosja uderza we Francuzów

Francuzi nie popisali się we Włoszech. W niedzielę ulegli aż 2:10 Kanadzie, jednemu z faworytów do tytułu. Ich bilans to pięć zdobytych bramek i aż 20 straconych. Przegrali wszystkie trzy spotkania - ze Szwajcarią (0:4), Czechami (3:6) i teraz z zespołem z Ameryki Północnej. Rosjanie cieszą się z tego wyniku, co widać po artykułach. "Największa hańba igrzysk" - pisze wprost portal ria.ru, podkreślając kilkukrotnie, że Francuzi znaleźli się na imprezie tylko dlatego, że zabrali miejsce "Sbornej". "Kanada ich zmiażdżyła. Kadra jest dzisiątkowana przez wszystkich. Potężne upokorzenie dla Francji" - ocenili dziennikarze.

I wydali bolesny dla Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie wniosek. "IIHF własnymi działaniami po raz kolejny boleśnie osłabił poziom i konkurencyjność turnieju pod swoim patronatem. Czy ta organizacja naprawdę myśli o rozwoju hokeja? Pytanie jest retoryczne" - pisała dosadnie redakcja. Jej zdaniem dysproporcja między drużynami we Włoszech jest ogromna i to właśnie wina IIHF.

Co dalej z wykluczeniem Rosjan?

Rosjanie zostali zawieszeni przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie niemal tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Organizacja postąpiła tak, jak większość działaczy z innych dyscyplin sportowych. Czy w najbliższym czasie IIHF pozwoli Rosjanom powrócić do rywalizacji? Trudno powiedzieć. Niektóre organizacje sportowe coraz śmielej podejmują decyzje o dopuszczeniu do turniejów obywateli Władimira Putina, mimo że wojna wciąż trwa. To bardzo kontrowersyjne. Na taki krok zdecydował się m.in. FIS, ale na razie tyczy się to wyłącznie młodzieżowych zespołów. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości tak też postąpi FIFA.