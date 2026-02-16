Wstyd dla MKOL. Flaga tego państwa musiała zniknąć z igrzysk

W ostatnim czasie wrze między Danią a Stanami Zjednoczonymi, tematem sporu jest Grenlandia, która jest terytorium autonomicznym w Królestwie Danii. Chęć nabycia Grenlandii wielokrotnie deklarował prezydent USA Donald Trump, takie działanie nie wszystkim się spodobało.

Kompromitacja MKOL podczas meczu hokeja. Kibice musieli schować flagi Grenlandii

W fazie grupowej turnieju hokejowego panów doszło do meczu między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Amerykanie pewnie wygrali to spotkanie 6:3, więcej mówiło się jednak o tym co działo się na trybunach. Niemiecki "Express" przekazał, że na meczu pojawiła się dwójka mieszkających w Niemczech kibiców z Łotwy. Mężczyźni mieli ze sobą flagę Grenlandii, którą wielokrotnie podnosili. Taka aktywność nie spodobała się obsłudze areny, która poprosiła fanów o schowanie flagi.

"Powiedział, że to ze względów bezpieczeństwa, ponieważ mogą tam przebywać agresywni Amerykanie. Myślę, że wiadomość została odebrana" - powiedział agencji Associated Press jeden z kibiców Alexander Kalnins, cytowany przez "Express".

"Ważne było dla nas pokazanie tego symbolu"

Alexander Kalnins zdradził, że działanie miało na celu pokazanie symbolu europejskiej jedności oraz okazanie wsparcia Grenlandii.

"Jako, że jesteśmy Europejczykami, ważne było dla nas pokazanie tego symbolu jako symbolu europejskiej jedności, tego, że wspieramy Grenlandię" - stwierdził w rozmowie z Associated Press Kalnins, cytowany przez "Express".

Grenlandia, jako terytorium należące do Danii, nie bierze udziału w igrzyskach olimpijskich z własną reprezentacją. Sportowcy z Grenlandii, tacy jak rodzeństwo Ukaleq i Sondre Slettemark w biathlonie , są częścią duńskiej drużyny.

Na stronie internetowej igrzysk olimpijskich możemy przeczytać, że kibice mogą przywieźć ze sobą jedynie flagi krajów i terytoriów biorących udział w igrzyskach.