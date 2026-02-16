Tomasiak da nam kolejny medal? 16 lutego na igrzyskach [HARMONOGRAM DNIA]

Niedzielę polscy fani mogli kończyć w złych humorach, gdyż przepadła nam jedna bardzo duża szansa medalowa. Chodzi o występ Kai Ziomek-Nogal w łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów. Polka to aktualna mistrzyni Europy na tym dystansie, dlatego też można było liczyć, że na igrzyskach także ukończy rywalizację w czołowej trójce. Niestety Ziomek-Nogal ostatecznie uplasowała się dopiero na szóstej pozycji. Po cichu można było liczyć na medalową niespodziankę Maryny Gąsienicy-Daniel w slalomie gigancie, ale tej do podium zabrakło 0,13 sekundy.

Zobacz wideo Kacper Tomasiak – cała prawda o wicemistrzu olimpijskim

O której oglądać starty Polaków na igrzyskach w poniedziałek?

Igrzyska olimpijskie rozgrywane na kontynencie europejskim mają dla Polaków niewątpliwą zaletę. Większość konkurencji medalowych jest bowiem rozgrywana w porach dostosowanych do widzów z Europy, czyli godzinach popołudniowych lub wieczornych.

W poniedziałek nasze oczy najbardziej zwrócone będą w kierunku Predazzo, gdzie o godzinie 19:00 rozpocznie się konkurs duetów. Rywalizacja zastąpiła na igrzyskach zmagania drużynowe. Chociaż wielu kibicom taka zmiana nie przypada do gustu, to pod względem szans medalowych Polacy mogą na niej skorzystać. Jak wyliczył Adam Bucholz z portalu Skijumping, gdyby zsumować wyniki dwóch najlepszych skoczków każdej nacji z sobotniego konkursu indywidualnego na dużej skoczni, to Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zajęliby czwarte miejsce. Ale do trzecich Norwegów mieliby tylko dwa punkty straty. Może więc polskie skoki przyniosą nam na igrzyskach kolejny medal? Trzeci, w którym udział będzie miał Tomasiak.

Skocznia nie będzie jedyną areną, na której Polacy w poniedziałek powalczą o medale. O godzinie 21:06 ostatni przejazd w rywalizacji bobslejowych jedynek wykona Linda Weiszewski. Za to punktualnie o 20:00 na lodowisku zaprezentują się Julia Szczecinina i Michał Woźniak, którzy w niedzielę wywalczyli awans do programu dowolnego.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Plany startów Polaków na poniedziałek 16.02

Występu Polaków, jak i pozostałe konkurencje na igrzyskach można śledzić na antenie Eurosportu 1 oraz online w internecie na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiednich pakietów). Prawa do części transmisji ma także Telewizja Polska. Tak prezentuje się harmonogram startów Polaków: