Rosja mówi o dialogu. Oto z kim chcą rozmawiać

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku, wojna za naszą wschodnią granicą trwa do dziś. Wiąże się to z poważnymi konsekwencjami dla rosyjskich sportowców. W niektórych dyscyplinach wciąż są całkowicie wykluczeni, a w części sportów mogą startować pod neutralną flagą.

W kilku przypadkach zdecydowano się otworzyć na Rosjan. Międzynarodowa Federacja Taekwondo, Międzynarodowa Federacja Judo i Międzynarodowa Federacja Sambo zniosły wszelkie ograniczenia nałożone na rosyjskich sportowców. Na igrzyskach zawodnicy z Rosji wciąż muszą jednak startować pod neutralną flagą.

Rosja chce nawiązać dialog z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim

Interesująco prezentują się doniesienia portalu TASS. Rzecznik prezydenta Władimira Putina - Dmitrij Pieskow - stwierdził, że Rosjanie chcą nawiązać dialog z władzami sportowymi i Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl). Rosyjskie władze chcą bronić swoich sportowców i zapewnić im powrót do rywalizacji.

"Uważam, że nie da się w pełni zapewnić procesu treningowego, który umożliwi rywalizację, gdy jesteśmy zawieszeni w rozgrywkach międzynarodowych. Dlatego zawsze byłem zwolennikiem prowadzenia złożonego dialogu z międzynarodowymi władzami sportowymi i Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, aby chronić interesy naszych sportowców i walczyć o ich powrót do rywalizacji międzynarodowej. Ten proces przynosi pierwsze, choć skromne, rezultaty" – powiedział Pieskow, cytowany przez TASS.

W grudniu, poprzedniego roku Komitet Wykonawczy MKOl zalecił federacjom międzynarodowym zezwolenie rosyjskim i białoruskim sportowcom na udział w zawodach młodzieżowych pod swoją flagą i hymnem. Sugestia dotyczy zarówno sportów indywidualnych, jak i drużynowych. Zespołowo Rosjanie pod neutralną flagą startują tylko w piłce wodnej.