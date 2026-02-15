Burza po słowach Polki na igrzyskach. Prezes natychmiast ruszył z kontrą

Kaja Ziomek-Nogal zajęła szóste miejsce w olimpijskiej rywalizacji panczenistów na 500 metrów. Najlepszej z Polek zabrakło 0,12 s do medalu. Na 11. miejscu zawody skończyła Andżelika Wójcik, a na 17. była Martyna Baran.
Tuż po zawodach Wójcik wypowiedziała kilka zaskakujących zdań przed kamerą TVP Sport. - Prawdą jest, że przygotowywałam się bez trenera. Totalnie nie wiem, dlaczego. Jestem zmieszana tą całą sytuacją. Nie wierzę w takie hasło, jak "We are one team" (Jesteśmy jednym zespołem). Może się wydawać, że to mocne słowa, ale to wszystko jest prowizoryczne i wygląda dobrze tylko z zewnątrz. Gdyby ktoś mógł się wgryźć w środek... Coś się dzieje w państwie duńskim. Nie chcę za dużo ujawniać na ten moment – mówiła nasza panczenistka. - Jest to przykre po prostu, że góra daje na to przyzwolenie. Podlegałam pod szkolenie centralne trenera Rolanda Cieślaka, a od pierwszego Pucharu Świata w Salt Lake City zostałam sama sobie. Nasze drogi się rozeszły, zostałam odsunięta od pracy z trenerem. Zastanawiałam się, czy mam to ujawniać. Ale mam już historie kilku sportowców, którzy czuli się nie do końca zaopiekowani przez "górę". To jest niemalże nagminne. Przykre – dodała Wójcik.
Wkrótce po jej wypowiedzi Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego przysłał komentarz prezesa Rafała Tatarucha.
"Jest to bzdura. Myślę, że Andżelika powinna przeprosić przede wszystkim trenerów, którzy próbowali jej pomóc. To są po prostu kłamstwa, w których nie ma nawet cienia prawdy. Andżelika miała pełną opiekę i to my bardziej staraliśmy się, żeby miała opiekę, niż ona sama, ponieważ to konfliktowa osoba. Co chwila musieliśmy gasić pożary. Najpierw z trenerem Arturem Wasiem nie chciała trenować. Później prosiliśmy, żeby pracowała z trenerem Rolandem Cieślakiem i tak było do października, do zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City, gdy stwierdziła, że ona już dalej nie chce trenować z grupą, bo wszyscy są przeciwko niej. Trenowała sama, a i tak nie chcieliśmy zostawić jej samej. Poprosiliśmy trenerkę Agatę Jabłońską, naszego team-lidera, żeby jednak sprawowała nad nią opiekę, choćby w mierzeniu czasów, pomagała w rozgrzewce. Zostało ustalone, że Andżelika będzie realizowała plany trenera Rolanda Cieślaka, ale nawet tego nie robiła" – stwierdza Rafał Tataruch.
"Z jednej strony to ogromny talent, z drugiej wydaje mi się, że nie przepracowała przygotowań tak, jak powinna, i stąd miejsce, które na igrzyskach zajęła. A z kolei to spowodowało ogromne rozżalenie, ale powinna wziąć to, co się stało na klatę, a nie zrzucać na barki trenera, sztabu szkoleniowego czy związku. Bo absolutnie nie jesteśmy winni. Zapewniam, że wszystko było przygotowane perfekt i miała całą opiekę taką, jaką powinna mieć" – kończy szef Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
