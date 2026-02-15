Małysz mocno ws. Maciusiaka. "Ten, kto to wymyślił..."

Kacper Tomasiak zdobył drugi medal podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Po tym, jak 19-latek zdobył srebrny medal na normalnej skoczni w Predazzo, to w sobotę sięgnął po brąz podczas konkursu na dużym obiekcie. Przy okazji tych sukcesów Tomasiaka pojawiały się głosy, że nie powinno się przypisywać tego sukcesu pracy trenera Macieja Maciusiaka, a bardziej wskazywano na szkoleniowców Kacpra z kadry B, którymi są Wojciech Topór oraz Robert Mateja. Czy ta teza faktycznie jest zasadna?

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Tomasiak już jest idolem kibiców! "Najlepszy dzień"

Małysz wziął w obronę Maciusiaka. "To jest krzywdzące dla wszystkich"

Adam Małysz rozmawiał z Interią po sobotnim konkursie. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego odniósł się do głosów, jakie pojawiają się wokół trenera Maciusiaka.

- Trener Maciusiak jest rozliczany za wyniki, więc sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, czy powinien odejść. Sceptycy mają teraz nad czym główkować. To, co się wypisuje, że Maciek nie jest trenerem Kacpra Tomasiaka, jest krzywdzące dla wszystkich. Ten, kto to wymyślił, powinien się schować pod stół - powiedział.

Małysz nawiązał też do słów Maciusiaka sprzed igrzysk, że Polacy jadą do Predazzo po medale.

- Mało kto wierzył w słowa Maćka, kiedy mówił, że na igrzyska jedziemy po medal. Wiele razy pracowałem z Maćkiem i wiem, że jeśli on sobie coś założy, to zrobi wszystko, by do tego dążyć. Byłem na treningach. Także tych w Predazzo. Widziałem, jakie robili pobudzenie. To pokazywało, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Czasem trzeba zawierzyć i dać komuś szansę, żeby się mógł wykazać - dodał Małysz.

Zobacz też: Oto król zimowych igrzysk olimpijskich. Tylu złotych medali nie miał nikt

Kot zabiera głos ws. przyszłości Maciusiaka. "Strzał w dziesiątkę"

Czy Maciusiak powinien kontynuować pracę w roli trenera kadry A w skokach narciarskich? Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego uważa, że Maciusiak się obronił.

- Rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę. Ale było wiele głosów, które go bardzo krytykowały. Maciusiak miał nawet pretensje do mediów, że to przechodziło. To się obracało nawet w jakiś hejt, który dostawał na mejla, na telefon. Ale on wiedział, co robi. Przywozi dwa medale, a jeszcze jedne zawody przed nami. Więc na pewno obronił się jako trener i obronił cały swój sztab szkoleniowy. Myślę, że na tę chwilę nikt nie będzie podważał słuszności jego pozostania - tłumaczył Kot.

Przed skoczkami został jeszcze konkurs duetów, który odbędzie się w poniedziałek o godz. 19:00. Decyzją trenera Maciusiaka w zawodach wystąpi Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek. Relacja tekstowa na żywo z konkursu duetów w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.