Srebrny medal przeszedł Polce koło nosa. "To jest karygodne"

Maryna Gąsienica-Daniel kapitalnie walczyła o medal olimpijski. Polka po pierwszym przejeździe giganta w Cortinie d’Ampezzo była 13., a w drugim przesunęła się na siódme miejsce. Niestety, do podium zabrakło jej 0,13 s.

- Myślę, że możemy być dumni, że mamy taką zawodniczkę. Maryna potwierdziła, że jest w ścisłej światowej czołówce. Ale jest odrobina żalu, bo medal był tak blisko, a przeszedł nam koło nosa – komentuje dla Sport.pl Małgorzata Tlałka.

Jedna z najlepszych na świecie alpejek z lat 80. XX wieku wskazuje błędy, jakie Maryna popełniła w pierwszym przejeździe. – Widziałam dwa. Ale przede wszystkim myślę o tym, co się stało przed metą. Maryna miała tam zły skok, ten błąd dużo ją kosztował [omal po nim nie upadła]. Zwłaszcza że zawody były tak wyrównane, tak trudne – analizuje zawodniczka, która w latach 1983-1987 osiem razy wjeżdżała na podium slalomów Pucharu Świata.

- Tak naprawdę oprócz Federiki Brignone można było pokonać wszystkie zawodniczki. Włoszka odskoczyła poziomem, a o dalszych medalach decydował łut szczęścia. Naprawdę, już nawet nie umiejętności, tylko komu troszkę bardziej dopisało szczęście – przekonuje Tlałka.

Tabela z wynikami potwierdza słowa ekspertki. Brignone wygrała z przewagą 0,62 s nad sklasyfikowanymi wspólnie na drugim miejscu Szwedką Sarą Hector i Norweżką Theą Louise Stjernesund. Siódma Gąsienica-Daniel była 0,75 s gorsza od mistrzyni olimpijskiej i tylko o 0,13 s gorsza od pozostałych medalistek.

Dla Maryny gratulacje, dla działaczy gorzkie słowa

- Dla Maryny ogromne gratulacje i bądźmy szczęśliwi z tego, że mamy kogoś, kto tak dobrze jeździ. Ale możemy sobie też przeliczyć, że ten jej błąd z końcówki pierwszego przejazdu kosztował może nawet pół sekundy. Maryna mogła mieć srebrny medal – mówi Tlałka.

A na koniec była mistrzyni kieruje kilka gorzkich słów w stronę Polskiego Związku Narciarskiego. – Zostawmy już przeliczanie, co mogła osiągnąć Maryna. Po prostu narciarstwo alpejskie dzisiaj to coraz częściej gra błędów, zwłaszcza na takiej niezbyt stromej trasie, która się dobrze utrzymała [chodzi o to, że była dobrze przygotowana, że się nie niszczyła wyraźnie z biegiem rywalizacji]. Skupmy się na tym, że mamy alpejkę na światowym poziomie i na tym, że mamy ją tylko jedną. Starajmy się robić tak, żeby Maryna pociągnęła za sobą kolejne zawodniczki, a przede wszystkim, żeby Polski Związek Narciarski zaczął szkolić kadrę, a nie tylko jedną zawodniczkę, bo to jest karygodne, co się dzieje w związku - mówi Tlałka.

- Potencjał jest, możliwości do treningu mamy, narciarstwo można u nas zbudować. Popatrzmy na inne, małe, kraje, które mają medale, a mają mniejszy potencjał i ludzki, i jakościowy, i gospodarczy. Wszystko da się zrobić, tylko trzeba to rozsądnie poukładać – kończy Małgorzata Tlałka.