Tak Stoch pożegnał się z igrzyskami. Nagle wypalił: "Po co to pokazywałem?"

Poszczególne serie treningowe pokazywały, że Kamil Stoch na dużej skoczni jest zdecydowanie mocniejszy niż na normalnym obiekcie. Trzykrotny mistrz olimpijski bez problemów wchodził do czołowej dziesiątki, a to dawało także nadzieję na TOP 10 w samym konkursie. Ostatecznie wszystko zakończyło się 21. miejscem. Sam zawodnik przyznawał w rozmowie z mediami, że to jest dla niego rozczarowanie.

Stoch wzruszony po wspomnieniach. "Odseparuję te rzeczy ważniejsze"

Stoch we Włoszech uczestniczył w swoich szóstych igrzyskach olimpijskich. Pokazał to zresztą na palcach do kamery po swoim ostatnim skoku, by w podkreślić to w sposób symboliczny. Jednak start w Predazzo zaczął wzbudzać w nim mieszane uczucia, tak jak gest wykonany na skoczni.

- Teraz tak sobie myślę: "Po co właściwie to pokazywałem?". Z jednej strony nikt nie dał mi tych szóstych igrzysk za darmo, musiałem je sobie wywalczyć, ale z drugiej boli mnie sposób, w jaki się tutaj zaprezentowałem, bo liczyłem na dużo, dużo więcej - mówił po konkursie w mix zonie, cytowany przez "Przegląd Sportowy Onet".

Igrzyska to impreza, w której Stoch czuł się jak ryba w wodzie. Wywalczył trzy złote medale w konkursach indywidualnych (dwukrotnie w 2014 i raz w 2018 roku). W dodatku dołożył jeszcze brąz w drużynie (2018). Wielu zawodników może mu zazdrościć takiego dorobku. Stoch wielokrotnie pokazywał, że potrafi przygotować kapitalną formę na najważniejsze imprezy mistrzowskie.

- Pewnie przyjdzie kiedyś taki moment, kiedy sobie usiądę i powspominam to wszystko, co się działo przez te dwadzieścia lat. I sukcesy, i gorsze momenty. Odseparuję te rzeczy ważniejsze od tych, o których należy zapomnieć, ale znacie mnie - na tę chwilę muszę to wszystko przeżyć, przetrawić - podkreślił ze wzruszeniem, o czym wspominaliśmy także na łamach naszego portalu.

To nie koniec szans medalowych dla Polski

Już wiemy, że Stoch pokazał gest symbolizujący sześć olimpijskich startów po swoim ostatnim skoku na imprezie tej rangi. W poniedziałkowym konkursie duetów poza Kacprem Tomasiakiem wystartuje bowiem Paweł Wąsek.

Stoch może czuć wzruszenie, patrząc na skoki Kacpra Tomasiaka. To jego naturalny następca. Genialny 19-latek zdobył srebro olimpijskie na normalnej skoczni i brąz na dużej.

Biało-Czerwoni w rywalizacji duetów mogą powalczyć o podium. Nie jest to nierealne, tym bardziej że kilka potęg ma większe lub mniejsze problemy. Początek tej rywalizacji o godz. 19:00.