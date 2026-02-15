Polacy pokazali, w jakiej formie są na igrzyskach olimpijskich

29. miejsce Jana Guńki w biegu indywidualnym i 33. pozycja Grzegorza Galicy w sprincie - tak wyglądały najlepsze wyniki biało-czerwonych w dwóch pierwszych biathlonowych konkurencjach zimowych igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. Do rywalizacji w biegu pościgowym na 12,5 km oprócz nich przystąpił jeszcze Konrad Badacz.

Polacy tylko tłem

Polacy nie sprawili niespodzianki i nie odegrali znaczącej roli. Jan Guńka spisywał się bardzo dobrze w pozycji leżąc, przez moment był nawet 16., ale pogubił się w stójce. Zanotował trzy pudła i finiszował na 32. pozycji.

Jeszcze słabiej wypadli Grzegorz Galica (5 pudeł) oraz słabo biegający Konrad Badacz (1 pudło). Zajęli odpowiednio 40. i 43. miejsce. Polacy nie zakwalifikowali się do kończącego olimpijskie zmagania biegu masowego.

Wygrana Ponsiluomy, pasjonująca walka o złoto

Od początku było niemal pewne, że walka o całe podium rozstrzygnie się między trzema nacjami: Francją, Norwegią oraz Szwecją. Długo wydawało się, że najwięcej powodów do radości będą mieli reprezentanci "Trójkolorowych". Aż do czwartego strzelania prowadził Emilien Jaquelin.

Francuz pomylił się jednak aż dwa razy podczas ostatniego strzelania w stójce. Swoją szansę wykorzystał ruszający do rywalizacji jako siódmy Szwed Martin Ponsiluoma. On był bezbłędny, minął biegającego dwie karne rundy Jaquelina [runda po 150 m - red.] i popędził po zwycięstwo.

To dla niego drugi medal olimpijski. Cztery lata temu w Pekinie był drugi w biegu masowym. Za nim finiszowali Sturla Holm Laegreid oraz Emilien Jaquelin. Czwartą lokatę zajął lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Eric Perrot.

Wyniki biathlonowego biegu pościgowego na 12,5 km

Martin Ponsiluoma 31:11.9 (1 pudło) Sturla Holm Laegreid +20.6 (2 pudła) Emilien Jaquelin +29.7 (3 pudła)

Miejsca Polaków

32. Jan Guńka (3 pudła)

40. Grzegorz Galica (5 pudeł)

43. Konrad Badacz (1 pudło)