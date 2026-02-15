Tomasiak wszem wobec ogłasza. Oto komu zadedykował olimpijski medal

Kiedy w poniedziałek Kacper Tomasiak zdobył srebro olimpijskie na normalnej skoczni, to byliśmy wniebowzięci, ale po treningach i serii próbnej dało się odczuć, że młody Polak może powalczyć o podium. Poza tym zawsze mówiono, że jego potężne odbicie premiuje go na mniejszych obiektach. Kilka dni później, gdy zmagania przeniosły się już na dużą skocznię, to 19-latek w treningach skakał solidnie, ale nie dawało mu to czołowych miejsc. W serii próbnej było już zupełnie inaczej (trzecia pozycja). W tym przypadku potwierdziło się natomiast, że Tomasiak potrafi kapitalnie zmobilizować się na najważniejsze momenty.
Po serii próbnej mogliśmy mieć nadzieję, że lider polskiej kadry może powalczyć o drugi medal i tak też się stało. Ponownie, jak podczas zmagań na normalnej skoczni, Tomasiak zajmował czwartą pozycję po pierwszej próbie. Tym razem awansował o jedno miejsce, kończąc konkurs na trzeciej lokacie.
Na swoich pierwszych igrzyskach wywalczył drugi medal indywidualnie. To brzmi nieprawdopodobnie. Na konferencji prasowej po konkursie powiedział, że pierwszy krążek zadedykował rodzicom, a teraz dedykacja ma innych adresatów.
- To dla kibiców, którzy tłumnie przyszli, bo też ten doping było słychać nawet na górze. Dobrze, że mieliśmy wsparcie od nich - podkreślił.
Co ciekawe, Tomasiak po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec mediów, kontrolerów antydopingowych czy działaczy związkowych, dotarł do hotelu po północy. Uwagę przykuwał fakt, że nie miał na szyi olimpijskiego medalu.
- Właściwie nie mam go przy sobie. Trenerzy mają, po tych wszystkich kontrolach to lepiej było przejść je bez niego - podkreślił w rozmowie z Jakubem Balcerskim i Dominikiem Wardzichowskim, dziennikarzami Sport.pl.
Po wszystkich obowiązkach skromny 19-latek mógł ponownie cieszyć się kolejnym medalem na tych igrzyskach, a przecież to nie musi być koniec. W poniedziałek odbędzie się konkurs duetów, gdzie najpewniej Tomasiak będzie skakał razem z Pawłem Wąskiem. I nie można wykluczyć tego, że Biało-Czerwoni włączą się do walki o podium. Początek rywalizacji o godz. 19:00.