Na Kremlu zawrzało po tym, co się stało na igrzyskach

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trwają w najlepsze. Polska ma już trzy medale. Dwa z nich to dorobek Kacpra Tomasiaka (srebro na normalnej skoczni i brąz na skoczni dużej). Wicemistrzem olimpijskim na 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim został za to Władimir Semirunnij. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z dotychczasowych występów na IO. Przykładem są chociażby Rosjanie. Na Kremlu ze złością mówią o ostatnich zawodach w łyżwiarstwie figurowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Największy pechowiec igrzysk. Wszystko zaczęło się 20 lat temu w markecie [Reportaż]

Na Kremlu wściekli. Tak skomentowali wynik na igrzyskach

- Nie jestem ekspertem, ale moja żona twierdzi, że Petr mógłby znaleźć się w pierwszej trójce, gdyby sędziowie byli inni. W tym przypadku jest dużo subiektywizmu. Tak czy inaczej, wykonał świetną robotę - powiedział rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Jego rozmowę z TASS cytuje portal sport24.ru.

Żona Pieskowa to Tatjana Nawka, mistrzyni olimpijska w tańcu na lodzie z 2006 roku, zaś łyżwiarz, o którym mówił dyplomata to Piotr Gumiennik. W piątek 13 lutego zajął on szóste miejsce w zawodach singla. Do brązowego medalu stracił zaledwie trzy punkty.

Przerwany wywiad Adama Małysza. Tak potraktowali go kibice

Przypomnijmy, że rosyjscy sportowcy w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie biorą udział na specjalnych zasadach. Mają status neutralny - nie mogą występować pod rosyjską flagą i innymi narodowymi symbolami.

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Materiały z miejsc rozgrywania zawodów przygotowują nasi korespondenci: Jakub Balcerski, Radosław Leniarski i Dominik Wardzichowski. Codziennie na Sport.pl przygotowujemy specjalny program Studio Cortina, w którym Paweł Wilkowicz i Piotr Chłystek omawiają najważniejsze wydarzenia podczas imprezy. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z igrzysk olimpijskich w Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.