A jednak! Maciusiak podał skład na konkurs duetów w poniedziałek!

Konia z rzędem temu, kto przewidział, że 19-letni Kacper Tomasiak, który dotychczas nigdy nie stanął na podium konkursu Pucharu Świata, zdobędzie dwa medale na ZIO 2026. Polak po swoich kapitalnych występach jest na ustach całego świata.

Wszystko jasne. Oni wystąpią w konkursie duetów

Przed skoczkami jeszcze jeden występ na igrzyskach - w konkursie duetów. "Wybór składu na konkurs duetów to jeden z tematów, który po konkursie na dużej skoczni miał wzbudzić sporo emocji. Zwłaszcza że trener Maciej Maciusiak mocno ograniczył sobie pole manewru jedną decyzją, którą podjął na długo, zanim zaczęła się rywalizacja na skoczni w sobotę" - pisał nasz korespondent na igrzyskach Jakub Balcerski. Dodawał też, że w konkursie duetów nie wystąpi Kamil Stoch.

Wiadomo już, że w konkursie duetów wystąpią Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek (35. na skoczni normalnej i 14. na dużej). Poinformował o tym oficjalnie Polski Związek Narciarski w serwisie X w niedzielę tuż przed godz. 14.

Zawody duetów debiutują na igrzyskach. To zastępstwo za zawody drużynowe, w których do składu wchodziło po czterech skoczków z każdej reprezentacji. "Zmniejszono jednak kwoty startowe i całą liczbę startujących do 50, więc i drużynówka musiała zostać zastąpiona innym formatem. Wielu nadal tęskni za starym sposobem rozgrywania zawodów, w których biorą udział zespoły z każdej reprezentacji. W końcu w poprzednim formacie medale zdobywało więcej zawodników" - dodawał Balcerski.

Seria próbna konkursu duetów rozpocznie się o godz. 18, a konkurs godzinę później. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.