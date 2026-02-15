Kacper Tomasiak znów to zrobił. Zdobył swój drugi, a trzeci dla Polski medal na tych igrzyskach. W programie relacje naszych wysłanników ze skoczni w Predazzo, a w studiu Apoloniusz Tajner, który podsumuje igrzyska nowej gwiazdy polskich skoków. Znów blisko medalu, bo na 4. miejscu sobotnią rywalizację na łyżwach skończył Damian Żurek. Jak przeżywał te występy? Program "Studio Cortina" można oglądać w linku poniżej.

Genialny nastolatek znów z medalem dla Polski

Niedziela na igrzyskach może jednak miło nas zaskoczyć, głównie dzięki alpejce Marynie Gąsienicy Daniel. Rękę na pulsie podczas jej zjazdów będzie trzymała w studiu była zawodniczka Monika Lechowska.

W dzisiejszym programie "Studio Cortina" naszymi gośćmi oprócz Moniki Lechowskiej będzie Apoloniusz Tajner - były prezes Polskiego Związku Narciarskiego i były trener Adama Małysza.

Będą też tradycyjnie łączenia na żywo z naszymi korespondentami we Włoszech, dziennikarzami Sport.pl: Radosławem Leniarskim, Dominik Wardzichowskim i Jakubem Balcerskim.