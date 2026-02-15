Legenda niemieckich skoków przyznaje się do błędu ws. Tomasiaka

- Może troszeczkę mniej wierzyłem w medal, ale miałem nadzieję - przyznał Kacper Tomasiak w rozmowie z Eurosportem chwilę po tym, jak wywalczył drugi krążek olimpijski w Predazzo. Do srebra zdobytego na normalnym obiekcie dorzucił brąz na dużej skoczni.

19-latek w tym sezonie został włączony do kadry A przez nowego trenera Macieja Maciusiaka. Szybko został liderem kadry i chociaż nie stanął jeszcze na podium zawodów Pucharu Świata, to cztery razy wdarł się do czołowej dziesiątki poszczególnych konkursów. Mało kto jednak przypuszczał, że nieopierzony i niedoświadczony zawodnik wróci z zimowych igrzysk olimpijskich w glorii multimedalisty.

Schuster zachwycony. Co za słowa o Tomasiaku!

Nie wierzyły w to nawet legendy tego sportu, w tym Werner Schuster. - Ależ on lata na tych skoczniach! Oddał niesamowity skok. Nie brałem pod uwagę Kacpra Tomasiaka. To jest sensacja! - mówił Austriak w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

19-latek w pierwszej serii wylądował na 133. metrze i był 4., identycznie jak na obiekcie normalnym. W drugiej próbie posłał jednak "bombę". 138.5 m dało mu awans o jedną lokatę kosztem Kristoffera Eriksena Sundala. Lepsi okazali się tylko Domen Prevc oraz Ren Nikaido.

Trener reprezentacji Niemiec w latach 2008-2019, twórca największych sukcesów Severina Freunda i Andreasa Wellingera, za najmocniejszą stronę Polaka uznał wyjście z progu.

- Nie mam na myśli wyłącznie siły, ale też technikę, jakiej przy tym używa. Ma bardzo dobry start, przygotowanie do skoku. Ale nie można się przyczepić także do lotu i lądowania. Właściwie wszystkie te elementy są u niego na naprawdę wysokim poziomie - tłumaczył.

Jeszcze jedna szansa Tomasiaka

Ostatnim akordem rywalizacji mężczyzn w skokach narciarskich na ZIO 2026 będzie poniedziałkowy konkurs duetów. Polacy nie będą bez szans, bo po zsumowaniu wyników dwóch najlepszych zawodników sobotniego konkursu - w naszym przypadku Tomasiaka i 14. Pawła Wąska - zajęliby 4. miejsce. Rywalizacja jest zaplanowana na wtorek.

Kacper Tomasiak jest podwójnym, ale niejedynym polskim medalistą zimowych igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. Srebrny krążek w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10000 m zdobył Władimir Semirunnij.